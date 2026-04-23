Caso Carolina Flores: qué es el “Enmeshment”, la posible clave detrás del feminicidio en Polanco

El feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, sigue generando impacto luego de que saliera a la luz un video captado por cámaras de seguridad en su departamento ubicado en Polanco. En las imágenes aparece como principal sospechosa su suegra, identificada como Erika, quien hasta ahora permanece prófuga.

En la grabación se aprecia el momento en que la mujer presuntamente ataca a la víctima. Instantes después, el hijo de la agresora llega al lugar y cuestiona lo ocurrido, sin dimensionar la gravedad de la escena que tenía enfrente.

Lo que ha causado mayor conmoción es la respuesta de la mujer, una frase que rápidamente se viralizó por su contenido emocional y que ha sido analizada por especialistas.

La principal sospechosa, identificada como Erika, permanece prófuga tras el crimen./ RS

“Nada, que me hizo enojar. Tu familia es mía, tú eres mío y ella te robó”, dijo la presunta responsable.

El caso no tardó en encender el debate en redes sociales, donde usuarios comenzaron a cuestionar el tipo de relación que existía entre la suegra y su hijo, especialmente considerando que Carolina tenía con él un bebé de apenas 8 meses.

¿Qué es el Enmeshment y por qué se menciona en este caso?

A raíz de lo ocurrido, comenzó a mencionarse el término Enmeshment, utilizado en psicología para describir relaciones familiares donde los límites personales prácticamente no existen. En este tipo de dinámicas, una persona puede involucrarse de forma excesiva en la vida de otra, generando dependencia y control.

Se trata de vínculos donde se diluye la identidad individual, hay una fuerte carencia emocional y se pierde la autonomía. En muchos casos, aparecen conductas de codependencia, manipulación y sentimientos de culpa.

El concepto fue desarrollado por el terapeuta familiar Salvador Minuchin en la década de 1970, y sigue siendo referencia para entender relaciones disfuncionales dentro del núcleo familiar.

La frase “tú eres mío” ha sido clave en el análisis del caso por especialistas./ C4 Jimenez Captura de pantalla

¿Cómo puede escalar el Enmeshment a situaciones extremas?

Especialistas advierten que este tipo de relaciones puede volverse peligrosa cuando un tercero rompe esa dinámica, como ocurre cuando una pareja entra en la vida de uno de los involucrados. Esto puede provocar una sensación de pérdida de control.

En ese contexto, pueden surgir emociones intensas como celos, frustración o enojo, que en algunos casos derivan en conductas impulsivas. También puede darse una percepción distorsionada, donde la pareja es vista como alguien que “quita” o amenaza el vínculo.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

En el caso de Carolina Flores, la frase “tú eres mío” ha sido interpretada como un posible reflejo de este tipo de apego, donde no se reconoce la independencia del otro.

Mientras continúan las investigaciones y se mantiene la búsqueda de la presunta responsable, el caso ha puesto sobre la mesa la importancia de hablar de salud mental y de establecer límites sanos dentro de la familia.