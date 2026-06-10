Grupo G del Mundial 2026: calendario, selecciones, figuras y todo lo que debes saber

Bélgica celebrando gol ante Croacia l AP Selección de Egipto | AFP Nueva Zelanda celebrando ante Chile l X:NZ_Football Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Egipto, Irán y la Nueva Zelanda de Tim Payne buscarán sorprender a Bélgica en uno de los grupos más atractivos de la Copa del Mundo

El Grupo G de la Copa del Mundo 2026 reúne a una de las selecciones favoritas al título junto con tres equipos que llegan con argumentos suficientes para competir por los boletos a la siguiente ronda. Bélgica encabeza un sector que comparte con Egipto, Nueva Zelanda e Irán.

Los Diablos Rojos parten como el gran candidato para quedarse con el liderato del grupo gracias a su enorme plantilla; a pesar de no tener a su plantilla dorada, aún guardan mucha calidad individual. Sin embargo, se encuentran en un grupo muy cerrado en donde cualquiera puede dar la sorpresa.

Victoria de Bélgica ante Túnez | AP

Las figuras a seguir del Grupo G

Bélgica cuenta con una plantilla repleta de talento y estrellas internacionales, siendo uno de los equipos más observados del torneo con Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois a la cabeza. Del lado de los egipcios, nombres como Mohamed Salah y Omar Marmoush encabezan una generación que busca confirmar el gran nivel mostrado en competencias recientes.

Nueva Zelanda golea a Chile l X:NZ_Football

Nueva Zelanda deposita buena parte de sus esperanzas en futbolistas como Tim Payne; el neozelandés se ha convertido en la gran sensación del Mundial y esperan que pueda marcar la diferencia que necesitan para sorprender, mientras que Irán afrontará el reto con la ilusión de volver a competir en una Copa del Mundo, siendo su séptima participación en Mundiales.

Endrick jugando ante Egipto | AP

Calendario del Grupo G

La actividad del sector comenzará con dos encuentros de alto interés.

Bélgica se enfrentará a Egipto - 15 de junio

Irán hará lo propio ante Nueva Zelanda - 15 junio

Bélgica contra Irán en la segunda jornada - 21 de junio

Nueva Zelanda se medirá ante Egipto en la segunda jornada - 21 de junio

Egipto-Irán y Bélgica-Nueva Zelanda cerrarán la última jornada, ambos el 26 de junio

Sobre el papel, Bélgica y Egipto aparecen como los favoritos para avanzar a los dieciseisavos de final, aunque Nueva Zelanda intentará romper los pronósticos e Irán buscará dar uno de los grandes golpes del torneo. Con estilos muy distintos y varios futbolistas de renombre, el Grupo G promete ser uno de los más interesantes de seguir durante la primera fase del Mundial 2026.