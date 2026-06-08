¡El fenómeno! Tim Payne suma 5.4 millones de seguidores y supera cantidad de habitantes en Nueva Zelanda

El fenómeno de Tim Payne en redes sociales no para; el seleccionado por Nueva Zelanda sigue acumulando fans, en las últimas horas, tanto que ha superado la cantidad que registra su propio país en habitantes.

El jugador contabiliza 5.4 millones en su cuenta de instagram, dejando abajo los 5.3 de su país, en un impuso desatado por el influencer argentino Valentín Scarsini conocido como ‘Scarso’ hace algunas semanas.

Tim Payne jugando con el Wellington Phoenix l CAPTURA DE PANTALLA DE X

¿Cómo se hizo viral Tim Payne?

Todo este fenómeno comenzó cuando el creador de contenido argentino Valen Scarsini decidió buscar al jugador ‘menos famoso’ entre todos los jugadores seleccionados para la Copa del Mundo. ¿El elegido? Tim Payne, hasta entonces con apenas unos 4 mil seguidores en Instagram, por lo que tuvo el ‘privilegio’ de ser el protagonista del reto.

La campaña consistió en que los seguidores visitaran su perfil, le dieran likes, lo siguieran y brindaran mensajes de apoyo, lo que generó un crecimiento masivo en redes sociales: comenzando con 250 mil seguidores, luego con 552 mil y finalmente más de 750 mil en menos de un día.

Tim Payne jugando un partido amistoso l AP

Tim Payne pasó de ser un nombre desconocido para el futbol mundial a convertirse en uno de los jugadores más comentados antes del inicio del torneo. El futbolista del Wellington Phoenix consiguió tal impacto por ayuda del reto y no tanto por sus actuaciones dentro del campo, un hecho totalmente sorprendente.

¿Quién es Tim Payne?

Timothy John Payne, actual defensor del Wellington Phoenix, club de la A-League australiana, con 32 años de edad y Seleccionado Nacional de Nueva Zelanda. Su carrera inició en Auckland City, pasando por Blackburn Rovers en Inglaterra, llegando a jugar en el Portland Timbers 2 de Estados Unidos y Eastern Suburbs, hasta establecerse en un referente del Wellington Phoenix en 2019.

Nueva Zelanda golea a Chile l X:NZ_Football

A nivel de Nueva Zelanda, Payne es todo un veterano de los All Whites. Ha jugado Mundiales sub 17 y sub 20, participando en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y actualmente, siendo parte crucial para la clasificación de Nueva Zelanda al Mundial 2026.