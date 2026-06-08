Irán llega a México para el Mundial con homenaje a víctimas de ataque en una escuela

La selección de Irán llegó a México para continuar su preparación rumbo al Mundial 2026 y llamó la atención desde su arribo a Tijuana por un gesto simbólico que acompañó a toda la delegación. Los futbolistas descendieron del avión portando pines dorados con el número “168” en la solapa de sus sacos.

La cifra hace referencia a las 168 personas que murieron durante un ataque con misiles registrado el pasado 28 de febrero contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán. De acuerdo con reportes locales, la mayoría de las víctimas eran niñas que se encontraban en el plantel al momento del impacto.

Irán de preparará en México para el Mundial 2026 | AP

Antes de un partido amistoso disputado en marzo en Antalya, Turquía, los jugadores iraníes ya habían rendido tributo a los fallecidos. En aquella ocasión, los futbolistas sostuvieron mochilas escolares de color rosa y morado mientras se escuchaba el himno nacional.

México, base temporal antes de ingresar a Estados Unidos

Aunque se ha señalado que el misil pudo haber sido lanzado por Estados Unidos, ninguna nación ha asumido oficialmente la responsabilidad. Organismos internacionales, incluidas Naciones Unidas y diversos grupos de derechos humanos, han condenado el hecho.

La delegación iraní viajó en un avión privado desde Antalya y aterrizó en Tijuana tras modificar sus planes originales. Inicialmente, el equipo tenía previsto establecer su campamento en Tucson, Arizona, pero hace unas semanas decidió trasladar su base de operaciones a territorio mexicano.

La decisión también se produce en medio de dificultades para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han retrasado la emisión de visas para varios integrantes de la selección y habrían rechazado algunas solicitudes de miembros de la delegación vinculados a la Guardia Revolucionaria.

Irán conmemora a los niños fallecidos l INSTA: @teammellifootball

¿Contra quién jugará Irán durante la Copa Mundial 2026?

Su debut está programado para el 15 de junio en Inglewood, California, frente a Nueva Zelanda. Posteriormente regresará a Tijuana entre compromisos, antes de enfrentar a Bélgica el 21 de junio y a Egipto el 26.

Incluso existe la posibilidad de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos en los dieciseisavos de final, si ambos equipos concluyen en la segunda posición de sus respectivos grupos.