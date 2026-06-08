Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección de Irán tendrá que llegar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus partidos

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 10:25 - 08 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El embajador de Teherán en México habló sobre la situación

La tensión entre Irán y Estados Unidos no cede rumbo al Mundial 2026; la Selección del Medio Oriente, quien no concentrará en el país norteamericano, ya se encuentra preparado para su participación con su base en Tijuana.

Sin embargo, su participación dentro de Estados Unidos será limitada, así lo ha notificado el embajador del país islamico en México resaltando que su estadía en aquella nación será simplemente para jugar sus respectivos partidos llegando y saliendo el mismo día.

Irán conmemora a los niños fallecidos l INSTA: @teammellifootball

¿Qué dijo el embajador?

“Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día”, resaltó ante los periodistas, Abolfazl Pasandideh, desde Tijuana. Asimismo catapultó que que 15 miembros de la delegación, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan con visados.

Con respecto a cómo serán los traslados, el embajador puntualizó que quedarán sujetos a las decisiones que tenga la FIFA tanto como avión privado o por tierra: "Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA”.

Viaje de la Selección de Irán con rumbo a México | AP

Se prepara en Tijuana

El combinado asiático aterrizó, hace algunos días, en Tijuana, ciudad que fungirá como su centro de operaciones durante la Copa del Mundo de 2026, convirtiéndose en una de las primeras selecciones en instalarse oficialmente en territorio mexicano para el torneo.

La decisión de establecer su campamento en México no fue casualidad. Debido a las tensiones diplomáticas y los conflictos que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel, la federación iraní optó por concentrarse fuera del territorio estadounidense durante la mayor parte del torneo.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

De hecho, la delegación cuenta únicamente con los permisos y visas necesarios para ingresar a Estados Unidos cuando deba disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos, regresando posteriormente a México para continuar con su preparación y concentración.

Irán formará parte del Grupo G, donde tendrá una complicada misión para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto asiático compartirá sector con Selección de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en busca de la hazaña en donde bien podría competir por un segundo lugar o uno de los mejor terceros.

Lo Último
13:01 Mundial 2026: estos son los ocho hermanos que coincidirán en la Copa del Mundo
12:43 Roberto Mancini, cada vez más cerca de volver al banquillo de Italia
12:40 ¿A qué juegas Gianni? El presidente de la FIFA cobrando un tiro de esquina
12:33 ¿Qué significa ser demisexual? Roger González explica cómo descubrió su identidad
12:33 "Me parece divertido": Javier Tebas opinó sobre el regreso de José Mourinho a Real Madrid y LaLiga
12:26 ¡Aleluya! Real Madrid lanza jersey especial con el nombre del Papa León XIV
12:24 ¡Oficial! Pachuca anuncia inesperada salida de Esteban Solari
12:07 Árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se queda fuera de Estados Unidos a días del Mundial 2026
12:02 ¿Está enojado? Marcelo Flores elimina todo rastro de Tigres en sus redes sociales
12:02 ¿Se lo quita a Barcelona? Florentino Pérez quiere a Julián Álvarez en Real Madrid