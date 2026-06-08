Selección de Irán tendrá que llegar y salir de Estados Unidos el mismo día de sus partidos

La tensión entre Irán y Estados Unidos no cede rumbo al Mundial 2026; la Selección del Medio Oriente, quien no concentrará en el país norteamericano, ya se encuentra preparado para su participación con su base en Tijuana.

Sin embargo, su participación dentro de Estados Unidos será limitada, así lo ha notificado el embajador del país islamico en México resaltando que su estadía en aquella nación será simplemente para jugar sus respectivos partidos llegando y saliendo el mismo día.

Irán conmemora a los niños fallecidos l INSTA: @teammellifootball

¿Qué dijo el embajador?

“Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día”, resaltó ante los periodistas, Abolfazl Pasandideh, desde Tijuana. Asimismo catapultó que que 15 miembros de la delegación, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan con visados.

Con respecto a cómo serán los traslados, el embajador puntualizó que quedarán sujetos a las decisiones que tenga la FIFA tanto como avión privado o por tierra: "Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA”.

Viaje de la Selección de Irán con rumbo a México | AP

Se prepara en Tijuana

El combinado asiático aterrizó, hace algunos días, en Tijuana, ciudad que fungirá como su centro de operaciones durante la Copa del Mundo de 2026, convirtiéndose en una de las primeras selecciones en instalarse oficialmente en territorio mexicano para el torneo.

La decisión de establecer su campamento en México no fue casualidad. Debido a las tensiones diplomáticas y los conflictos que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel, la federación iraní optó por concentrarse fuera del territorio estadounidense durante la mayor parte del torneo.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

De hecho, la delegación cuenta únicamente con los permisos y visas necesarios para ingresar a Estados Unidos cuando deba disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos, regresando posteriormente a México para continuar con su preparación y concentración.