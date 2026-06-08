Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así fue el cálido recibimiento de Tijuana a la Selección de Irán

Tijuana la da la bienvenida a Irán l X:TmMelliAnalysis
Ramiro Pérez Vásquez 18:28 - 07 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La frontera le hizo un detalle a lo iraníes para acogerlos en México

La Selección de Irán ya se encuentra en México y Tijuana le dio la bienvenida calurosa para que sintieran en casa, los anfitriones le dejaron la bienvenida en la base de entrenamiento con cartel que decía: “Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes”.

Los iraníes utilizarán la frontera norte del país como base de concentración mientras se preparan para sus compromisos mundialistas, una decisión que también está relacionada con el complejo contexto político que vive su nación.

Viaje de la Selección de Irán con rumbo a México | AP

¿Por qué están concentrados en México?

Debido a las tensiones diplomáticas y los conflictos que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel, la federación iraní optó por concentrarse fuera del territorio estadounidense durante la mayor parte del torneo y la frontera mexicano los recibió con los brazos abiertos.

El combinado asiático tendrá su centro de operaciones en el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones pertenecientes a los Xolos de Tijuana de la Liga MX. Con ello, la ciudad fronteriza se suma al mapa mundialista pese a no ser una sede oficial de partidos del torneo.

La frontera / Magnific

A través de un comunicado, Club Tijuana dio a conocer la noticia y destacó el impacto internacional que tendrá la ciudad durante la justa mundialista. "Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán", se resalta en una parte del anuncio.

Inicialmente, la Selección de Irán contemplaba instalarse en territorio estadounidense; sin embargo, FIFA confirmó el cambio y finalmente el equipo asiático concentrará en México durante la Copa del Mundo 2026.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora l AP

Un lugar apetecible para Irán 

La ubicación de Tijuana permitirá a Irán mantenerse cerca de algunas de sus sedes de partido. El conjunto iraní disputará encuentros en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, además de viajar a Seattle para enfrentar a Egipto en la Fase de Grupos.

Cabe mencionar, que la delegación cuenta únicamente con los permisos y visas necesarios para ingresar a Estados Unidos cuando deba disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos, regresando posteriormente a México para continuar con su preparación y concentración.

Lo Último
21:22 Mundial 2026: Las 10 grandes ausencias por lesión en la Copa del Mundo
21:04 Colombia vence a Jordania con doblete de Jhon Arias y queda lista para el Mundial 2026
20:59 ¡OFICIAL! Guillermo Almada es el nuevo entrenador de América
20:43 Mundial 2026: los 10 mejores goles de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo
20:42 Gaby López hace historia en el US Open: un subcampeonato que vale un millón de dólares
20:26 ¡No tiene miedo! Los Spurs de Wembanyama buscan remontada histórica ante los Knicks en Nueva York
20:25 ¿Re-hechos en CU? Los seleccionados mexicanos con paso en Pumas
20:11 Estrella del Vasco da Gama apunta a llegar a Pumas en el Apertura 2026
20:10 Nuevo liderazgo en Rayados: Dennis te Kloese asume la presidencia con altas expectativas
20:08 IA coloca a México como la selección de Concacaf con mayores posibilidades de brillar en el Mundial 2026