Así fue el cálido recibimiento de Tijuana a la Selección de Irán

La Selección de Irán ya se encuentra en México y Tijuana le dio la bienvenida calurosa para que sintieran en casa, los anfitriones le dejaron la bienvenida en la base de entrenamiento con cartel que decía: “Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes”.

Los iraníes utilizarán la frontera norte del país como base de concentración mientras se preparan para sus compromisos mundialistas, una decisión que también está relacionada con el complejo contexto político que vive su nación.

Viaje de la Selección de Irán con rumbo a México | AP

¿Por qué están concentrados en México?

Debido a las tensiones diplomáticas y los conflictos que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel, la federación iraní optó por concentrarse fuera del territorio estadounidense durante la mayor parte del torneo y la frontera mexicano los recibió con los brazos abiertos.

El combinado asiático tendrá su centro de operaciones en el Centro Xoloitzcuintle, instalaciones pertenecientes a los Xolos de Tijuana de la Liga MX. Con ello, la ciudad fronteriza se suma al mapa mundialista pese a no ser una sede oficial de partidos del torneo.

La frontera / Magnific

A través de un comunicado, Club Tijuana dio a conocer la noticia y destacó el impacto internacional que tendrá la ciudad durante la justa mundialista. "Con mucho orgullo hemos sido notificados por FIFA que Tijuana formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como campamento base de la Selección Nacional de Irán", se resalta en una parte del anuncio.

Inicialmente, la Selección de Irán contemplaba instalarse en territorio estadounidense; sin embargo, FIFA confirmó el cambio y finalmente el equipo asiático concentrará en México durante la Copa del Mundo 2026.

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora l AP

Un lugar apetecible para Irán

La ubicación de Tijuana permitirá a Irán mantenerse cerca de algunas de sus sedes de partido. El conjunto iraní disputará encuentros en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, además de viajar a Seattle para enfrentar a Egipto en la Fase de Grupos.