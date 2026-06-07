Mundial 2026: Irán ya está en México y establece su campamento en Tijuana

La Selección de Irán ya se encuentra en México. El combinado asiático aterrizó en Tijuana, ciudad que fungirá como su centro de operaciones durante la Copa del Mundo de 2026, convirtiéndose en una de las primeras selecciones en instalarse oficialmente en territorio mexicano para el torneo.

Los iraníes utilizarán la frontera norte del país como base de concentración mientras se preparan para sus compromisos mundialistas, una decisión que también está relacionada con el complejo contexto político que vive su nación.

🇮🇷🇲🇽⚽️🔥 MUNDIAL 2026: IRÁN YA ESTÁ EN MÉXICO.



La selección de iraní aterrizó en Tijuana donde establecerá su campamento para el Mundial.



COBERTURA ESPECIAL @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/WER1rPtIu6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Irán eligió México ante los conflictos con Estados Unidos e Israel

La decisión de establecer su campamento en México no fue casualidad. Debido a las tensiones diplomáticas y los conflictos que mantiene Irán con Estados Unidos e Israel, la federación iraní optó por concentrarse fuera del territorio estadounidense durante la mayor parte del torneo.

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT

De hecho, la delegación cuenta únicamente con los permisos y visas necesarios para ingresar a Estados Unidos cuando deba disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos, regresando posteriormente a México para continuar con su preparación y concentración.

La medida busca brindar mayor comodidad y estabilidad al equipo durante una Copa del Mundo que se desarrollará entre México, Estados Unidos y Canadá.

Jugadores de Irán en celebración durante su amistoso contra Costa Rica | AP

El Grupo G espera a los iraníes en el Mundial

Irán formará parte del Grupo G, donde tendrá una complicada misión para avanzar a la siguiente ronda. El conjunto asiático compartirá sector con Selección de Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Sobre el papel, Bélgica aparece como la principal favorita del grupo; sin embargo, Egipto cuenta con una generación competitiva y Nueva Zelanda buscará sorprender, por lo que cada punto será fundamental para definir a los clasificados a la fase eliminatoria.

Con su llegada a Tijuana, Irán ya comenzó oficialmente su aventura mundialista y espera que la concentración en territorio mexicano le permita enfocarse exclusivamente en lo deportivo mientras busca firmar una actuación histórica en la Copa del Mundo 2026.