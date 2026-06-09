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Futbol

Cancelan entradas de aficionados Iraníes para el Mundial 2026

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Ramiro Pérez Vásquez 11:37 - 09 junio 2026
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La federación de futbol de Irán anunció la revocación de sus boletos para la Fase de Grupos

Las malas noticias no paran para la Selección de Irán a unos días del inicio de la Copa del Mundo 2026 en los  Estados Unidos; la federación de futbol (FFIRI) ha dado a conocer la revocación de sus entradas para sus aficionados.

¿Qué dijo a federación de Irán?

La situación no ha sido menor y han lanzado un comunicado expresando su inconformidad: "Privar a los seguidores iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes.”

Los ciudadanos en Irán sufren y temen por sus vidas a cualquier hora l AP

Finalmente, el comunicado catapulta una acción desleal debido a que el reglamento de la FIFA establece que cada federación participante de la Copa del Mundo que recibe un 8% de las entradas para cada uno de sus partidos para ser distribuidas.

"Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”. Asimismo hizo un llamado a la FIFA: “respete los principios de neutralidad, imparcialidad y las normas establecidas".

Jugadores de Irán en el aeropuerto de Antalya | AP

Permanencia de Selección de Irán tendrá que ser fugaz

La participación de Iran dentro de Estados Unidos será limitada, así lo ha notificado el embajador del país islamico en México resaltando que su estadía en aquella nación será simplemente para jugar sus respectivos partidos llegando y saliendo el mismo día.

En las recientes horas el embajador de Irán en México fue contundente: “Podemos entrar por la mañana y debemos salir el mismo día”, resaltó ante los periodistas, Abolfazl Pasandideh, desde Tijuana. Asimismo catapultó que que 15 miembros de la delegación, en su mayoría directivos y parte del grupo táctico, no cuentan con visados.

Jugadores de Irán en celebración durante su amistoso contra Costa Rica | AP
Jugadores de Irán en celebración durante su amistoso contra Costa Rica | AP

Con respecto a cómo serán los traslados, el embajador puntualizó que quedarán sujetos a las decisiones que tenga la FIFA tanto como avión privado o por tierra: "Nosotros respetamos todas las decisiones que tenga la FIFA”.

De hecho, la delegación cuenta únicamente con los permisos y visas necesarios para ingresar a Estados Unidos cuando deba disputar sus encuentros correspondientes a la fase de grupos, regresando posteriormente a México para continuar con su preparación y concentración.

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