Bélgica aplasta a Túnez y llega con todo a la Copa del Mundo

La Selección de Bélgica firmó una actuación dominante este sábado en Bruselas al golear 5-0 a Túnez, en su último partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con un fútbol vertical y contundente, los Diablos Rojos dejaron claro que llegan en gran forma al torneo que arranca esta semana.

El primer golpe lo dio Leandro Trossard al minuto 28, aprovechando un descuido defensivo para abrir el marcador. El atacante, reciente finalista de la Champions League con el Arsenal, fue el encargado de encaminar una noche que terminaría siendo una auténtica exhibición ofensiva del conjunto belga.

Bélgica tras golear a Túnez | AP

Bélgica impone jerarquía previo al Mundial

Para la segunda mitad, Bélgica no bajó el ritmo y amplió la ventaja con autoridad. Charles De Ketelaere marcó el segundo al 53’, mientras que Kevin De Bruyne, líder del mediocampo, firmó el tercero al 65’ con una definición que reflejó su calidad internacional.

El dominio se volvió aún más evidente tras la expulsión de Ismaël Gharbi al minuto 62, dejando a Túnez con diez hombres durante la última media hora. Con superioridad numérica y control absoluto del balón, Bélgica aprovechó cada espacio para seguir castigando.

Dodi Lukebakio con Bélgica | AP

En la recta final del encuentro, Dodi Lukebakio al 85’ y Nicolas Raskin al 87’ sellaron la goleada, desatando la euforia en Bruselas y confirmando una actuación redonda de los dirigidos por Rudi Garcia.

Este resultado reafirma el buen momento de Bélgica, que días antes había vencido 2-0 a Croacia en Rijeka. Con dos triunfos sólidos en su preparación, los europeos se perfilan como un rival a considerar en la próxima Copa del Mundo.

Amistosos entre Bélgica y Túnez | AP

¿Listos para la Copa del Mundo?

Ubicados en el Grupo G, los Diablos Rojos se medirán ante Egipto, Irán y Nueva Zelanda, con la mira puesta en superar lo logrado en Mundial de Rusia 2018, donde alcanzaron el tercer lugar.

Por su parte, Túnez deberá ajustar rápidamente tras esta dura derrota. El conjunto africano competirá en el Grupo F frente a Países Bajos, Japón y Suecia, en busca de dar la sorpresa en el certamen.

Con el inicio del Mundial a la vuelta de la esquina, Bélgica llega encendida y con confianza plena, mientras que Túnez tendrá que corregir errores si aspira a competir en uno de los torneos más exigentes del planeta.