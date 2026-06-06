Paraguay golea a Nicaragua, pero la lesión de Julio Enciso ensombrece la victoria

La Selección Paraguaya se despidió de su afición antes de la Copa del Mundo con una contundente victoria por 4-0 sobre Nicaragua. Sin embargo, el ambiente festivo en el estadio Defensores del Chaco se vio opacado por la preocupante lesión de su joven estrella, Julio Enciso.

Ante aproximadamente 35.000 espectadores, el encuentro tuvo un inicio peculiar cuando un perro interrumpió el juego en los primeros minutos, obligando a una breve pausa. Más allá de la anécdota, el partido sirvió como un espectáculo para el público, aunque el limitado nivel del rival no permitió sacar conclusiones profundas de cara a la competición continental.

Acciones del Paraguay vs Nicaragua | AP

¿Cómo fue el Paraguay vs Nicaragua?

El marcador se abrió a los 16 minutos. Un centro de Juan José Cáceres para Antonio Sanabria terminó en un penalti por sujeción dentro del área. Alejandro 'Kaku' Romero Gamarra ejecutó la pena máxima con maestría, picando el balón al centro del arco y dedicando el gol a su padre, recientemente fallecido.

La alegría se transformó en inquietud poco después, cuando Julio Enciso, el jugador más desequilibrante de la Albirroja, tuvo que abandonar el campo entre lágrimas debido a una aparente lesión muscular. La salida de la Joya dejó un vacío en el ataque y generó una gran preocupación entre los aficionados y el cuerpo técnico.

A pesar del golpe anímico, Paraguay amplió su ventaja antes del descanso. Una recuperación de Diego Gómez derivó en una asistencia para Miguel Almirón, quien con un zurdazo cruzado puso el 2-0 en el minuto 41. La primera mitad concluyó con una cómoda ventaja frente a un adversario que apenas exigió al veterano portero Roberto 'Gatito' Fernández.

Julio Enciso, de Paraguay | AP

El final en Paraguay

Para la segunda parte, el técnico Gustavo Alfaro renovó por completo el equipo, dando minutos a los suplentes para que mostraran su valía. El ritmo del partido decayó hasta que, en el minuto 61, un rebote del portero nicaragüense fue aprovechado por Matías Galarza para anotar el 3-0.

Pocos minutos después, Alexandro Maidana selló la goleada con un remate de zurda tras una asistencia de Mauricio Prado, estableciendo el 4-0 definitivo. Con este resultado, la Albirroja consiguió su primera victoria bajo la dirección de Alfaro por más de dos goles, aunque con la nota pendiente de que ninguno de sus delanteros centro logró marcar.