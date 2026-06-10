¿Habrá represión en las protestas del Mundial 2026? Esto respondió el Gobierno de CDMX

A menos de 48 horas de que la Ciudad de México vuelva a colocarse en los ojos del mundo con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades capitalinas salieron a aclarar una de las principales inquietudes surgidas en los últimos días: qué ocurrirá con las manifestaciones previstas para el 11 de junio y si existirá algún tipo de represión contra los grupos que planean movilizarse durante la jornada mundialista.

El tema cobró relevancia luego de los recientes intentos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por acercarse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, así como por la presencia de otros grupos que han anunciado protestas coincidiendo con uno de los eventos más importantes que ha recibido la capital en los últimos años.

Ante este escenario, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar la postura oficial del Gobierno capitalino.

Se esperan más manifestaciones este miércoles y jueves en la Ciudad de México / Especial

¿Por qué se impidió el avance de la CNTE?

Durante su intervención, César Cravioto explicó que la decisión de impedir que integrantes de la CNTE avanzaran hacia el Estadio Ciudad de México respondió exclusivamente a razones de seguridad relacionadas con la inauguración del Mundial.

El funcionario señaló que el inmueble debe permanecer resguardado debido a la proximidad del evento internacional y explicó que incluso acudió personalmente a la zona donde se desarrollaba la movilización para dialogar con los dirigentes magisteriales.

Según detalló, la comunicación se realizó vía telefónica y tuvo como objetivo explicar los motivos del operativo implementado en la zona de Tlalpan.

El secretario insistió en que la medida no tuvo como finalidad limitar el derecho a la protesta, sino garantizar las condiciones de seguridad necesarias alrededor de uno de los recintos más importantes de la Copa del Mundo.

Este martes, las autoridades prohibieron el paso a la gente de la CNTE al Estadio Ciudad de México / Especial

Gobierno garantiza libre manifestación

Las autoridades capitalinas fueron enfáticas al asegurar que las manifestaciones programadas para los próximos días podrán realizarse y que el Gobierno no contempla medidas de represión. Cravioto reiteró que la Ciudad de México mantiene una política de respeto a la libre expresión y al derecho de manifestación, siempre y cuando las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

Asimismo, pidió a los distintos grupos que tienen previsto salir a las calles que eviten cualquier acto de violencia y que consideren los derechos de otras personas que también participarán en la jornada mundialista.

"Sólo pedimos dos cosas: uno, que está manifestaciones se realicen de manera pacífica, que no se genere ningún acto de violencia y lo segundo que les hemos dicho, que se tiene que respetar el derecho de las personas que quieres ingresar al estadio, que tienen un boleto y que quieres disfrutar del partido", expresó Cravioto.

Además, el funcionario solicitó que también se respete a quienes planean acudir a los distintos Fan Fest que se instalarán en la ciudad para seguir el partido inaugural.

El Gobierno capitalino asegura la libre manifestación de las personas pero sin violencia / Especial

¿Habrá acceso garantizado al estadio?

Uno de los mensajes centrales de la conferencia fue la garantía ofrecida por las autoridades respecto al acceso de los aficionados al Estadio Ciudad de México. Cravioto aseguró que quienes cuenten con boleto podrán ingresar al inmueble sin inconvenientes y que existe un operativo especial para garantizar la movilidad y seguridad de los asistentes.

Incluso recomendó a los aficionados llegar con varias horas de anticipación para evitar contratiempos derivados del flujo de personas que se espera en las inmediaciones del estadio.

"Traten de llegar lo más temprano posible, eso ayuda, desayunen ya en las inmediaciones del estadio a las siete u ocho de la mañana que ya estén allí para que después el acceso sea muy sencillo, eso es lo único que les pedimos a los aficionados", dijo.

La recomendación busca distribuir mejor la llegada de los asistentes y facilitar los controles de acceso implementados para el evento.

Las autoridades aseguran que los aficionados podrán llegar sin problemas a los partidos / Especial

Seguridad garantiza realización del partido

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, también envió un mensaje de tranquilidad para quienes asistirán a la inauguración.

El funcionario aseguró que tanto la llegada de los aficionados como la realización del encuentro inaugural están plenamente garantizadas y que los dispositivos de seguridad contemplan distintos escenarios para asegurar el desarrollo normal de la jornada.

Asimismo, confirmó que las manifestaciones previstas podrán coexistir con el evento deportivo sin que ello implique restricciones al derecho de protesta.

La estrategia, explicó, busca equilibrar el respeto a las libertades ciudadanas con la necesidad de garantizar la seguridad de miles de personas que acudirán al estadio y a las distintas actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

No habrá represión, insiste el Gobierno

Las autoridades capitalinas reiteraron que tanto las expresiones sociales programadas para el miércoles como las previstas para el jueves serán respetadas.

Cravioto insistió en que la postura del Gobierno de la Ciudad de México es privilegiar el diálogo y garantizar que todos los sectores puedan ejercer sus derechos dentro del marco de la legalidad.

De esta manera, la administración capitalina busca enviar un mensaje de tranquilidad tanto a los ciudadanos como a los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad para presenciar el arranque del Mundial 2026.