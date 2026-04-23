“Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny es el álbum más escuchado de la historia en Spotify

El álbum “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny se convirtió en el disco más escuchado de todos los tiempos en Spotify, de acuerdo con datos revelados por la propia plataforma en el marco de su aniversario.

La producción, lanzada en 2022, encabeza el listado histórico de álbumes más reproducidos, superando a títulos de artistas angloparlantes que tradicionalmente dominaban el streaming global.

La producción, lanzada en 2022, encabeza el listado histórico de álbumes más reproducidos. / RS

¿Qué lugar ocupa Bad Bunny en Spotify a nivel global?

Además de este récord, el intérprete boricua también se posiciona como el segundo artista más escuchado de todos los tiempos en la plataforma, solo por detrás de Taylor Swift.

Este logro refuerza su dominio en la industria musical digital, donde ha marcado tendencia durante varios años consecutivos.

Bad Bunny se posiciona entre los artistas más escuchados de la historia. / AP

Otros álbumes más escuchados en la historia de Spotify

En el ranking histórico también destacan producciones que han marcado la última década del streaming, como: Starboy de The Weeknd

÷ (Divide) de Ed Sheeran

SOUR de Olivia Rodrigo

Un fenómeno que rompió barreras del idioma

El impacto de “Un Verano Sin Ti” no solo radica en sus cifras, sino en lo que representa: el posicionamiento definitivo de la música en español en el mercado global.

El disco logró convertirse en el primer álbum de un artista latino en liderar el streaming histórico de Spotify, impulsado por una mezcla de reguetón, pop y sonidos caribeños que conectaron con audiencias de todo el mundo.

El legado de “Un Verano Sin Ti”

Con este récord, Bad Bunny consolida una carrera marcada por hitos dentro de la industria digital. Su álbum no solo dominó plataformas, sino que también redefinió el alcance de la música latina en mercados internacionales.