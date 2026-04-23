¿Hay clases este 24 de abril? SEP aclara si se suspenden por junta de Consejo Técnico

Este 24 de abril es el último viernes del mes y muchos se preguntan si aplicará la junta de Consejo Técnico Escolar que provoca la suspensión de clases, como se establece en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Padres de familia tienen duda si hay clases este viernes 24 de abril/SEP

No habrá suspensión de clases este 24 de abril

Desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria saben que el último viernes de cada mes se suspenden las clases por las sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar, a las que solo asisten docentes.

Sin embargo, para este mes de abril, la SEP estableció que no habrá suspensión de clases este viernes 24 de abril, a pesar de ser el último viernes del mes.

¿Por qué no se suspenderán clases?

La razón es que aún queda casi una semana completa de actividades escolares, ya que el inicio de mayo será hasta el viernes de la siguiente semana.

Además, los estudiantes recién regresaron de las vacaciones de Semana Santa, que se llevaron a cabo del 30 de marzo al 10 de abril, por lo que un nuevo puente habría afectado la continuidad del ciclo escolar.

El 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo, según el calendario escolar/ SEP

Mayo tendrá varios días sin clases

Cabe destacar que mayo será un mes con varios días sin clases, debido a festividades y actividades escolares: 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

5 de mayo (martes): Batalla de Puebla

15 de mayo (viernes): Día del Maestro

29 de mayo (viernes): Consejo Técnico Escolar

En el caso del Día de las Madres (10 de mayo), que este año cae en domingo, es común que los festivales escolares se realicen el viernes previo, por lo que la jornada podría ser reducida el 8 de mayo.

El puente del 1 al 5 de mayo será uno de los más largos de este ciclo escolar/SEP

Días sin clases en lo que resta del ciclo escolar