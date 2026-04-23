Liga MX Femenil: ¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Tigres?

Monterrey y Tigres se enfrentarán en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Femenil MX. El encuentro está programado para comenzar a las 21:06 horas, prometiendo ser un duelo apasionante entre dos equipos del futbol femenino mexicano. Este clásico regiomontano siempre genera gran expectativa entre los aficionados por la rivalidad histórica entre ambas instituciones y ahora más por el cierre del torneo.

Victoria de Rayadas de Monterrey l MEXSPORT

Monterrey llega a este encuentro con un impresionante registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Las Rayadas empataron 1:1 contra FC Juárez, vencieron contundentemente 3-0 a Pumas UNAM, consiguieron una victoria a domicilio por 0-1 ante Pachuca, empataron sin goles contra Chivas y golearon 0-3 al Atlas. Por su parte, Tigres presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Las felinas empataron 2-2 con Chivas, vencieron 0-2 a Club Tijuana, cayeron 0-1 ante América, derrotaron 0-2 a San Luis y golearon 6-0 a Querétaro. Ambos equipos llegan en buena forma a este clásico regiomontano que promete ser muy disputado.

María Sánchez rescata el empate para Tigres Femenil | MEXSPORT

Alice Soto se ha consolidado como la figura más destacada del Monterrey en esta temporada. La delantera ha demostrado ser letal frente al arco rival, convirtiéndose en una pieza fundamental en el esquema ofensivo de las Rayadas. Su capacidad para definir en momentos cruciales y su visión de juego la han convertido en la referente del ataque. Por parte de Tigres, Aaliyah Farmer se ha destacado como la jugadora más influyente del equipo. La delantera estadounidense ha mostrado una gran adaptación al fútbol mexicano, aportando velocidad, potencia y definición al ataque felino. Su capacidad para generar peligro constante y su efectividad goleadora la convierten en la principal amenaza para la defensa de Monterrey en este clásico regiomontano.

Jugadoras de Rayadas en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Tigres?

FECHA: Viernes 24 de abril

HORA: 21:06 Hora centro de México)

LUGAR: Estadio BBVA, Monterrey, México

TRANSMISIÓN: VIX +, TUDN