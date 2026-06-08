Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ronald Araujo viaja de urgencia a Barcelona por una lesión muscular

Ronald Araujo festejando un gol l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 23:25 - 07 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Encendidas las alarmas en el búnker de la selección uruguaya

Ronald Araujo, uno de los pilares defensivos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, se encuentra en pleno viaje rumbo a España para tratar de forma urgente una dolencia muscular que ha generado preocupación en el entorno a su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de la Selección Uruguaya abandonó la concentración con el aval de Marcelo Bielsa para realizar un tratamiento "express" en su club.  Aunque su participación en el mundial no peligra, el cuerpo técnico lo evaluará día a día.

Ronald Araujo durante el duelo ante Argentina | EFE

De acuerdo al último informe emitido por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), el futbolista recibió la autorización expresa de Bielsa para dejar momentáneamente la concentración y trasladarse a las instalaciones del FC Barcelona.

Tratamiento "express" y retorno inmediato

La estrategia con el zaguero es clara: un operativo relámpago. En principio, Araujo será evaluado y tratado de forma inmediata por los especialistas médicos del club catalán, quienes conocen a la perfección su historial físico.

Ronald Araujo regresó a las canchas |AP

Una vez finalizados los procedimientos, se prevé que el jugador regrese de inmediato para reincorporarse a los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico uruguayo.

Fuentes cercanas al seleccionado aseguran que la participación de Araujo en la próxima Copa no está en riesgo. Sin embargo, el cuerpo médico prefiere mantener la cautela debido a los antecedentes sanitarios del defensor.

A partir de este momento, la evolución de Ronald Araujo se convertirá en un caso a seguir día a día. El cuerpo técnico cruzará los dedos para que el "charrúa" vuelva en óptimas condiciones para el debut de la Celeste.

Lo Último
01:05 Estadios y sedes mundialistas: Levi´s Stadium (Santa Clara, California)
01:00 Caudillos de Chihuahua campeones LFA 2026: Vencen a Osos de Monterrey en Tazón México IX
00:29 ¿Cuándo y contra quién debuta Estados Unidos en el Mundial 2026?
00:15 Mundial 2026: Inglaterra, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:10 A 3 días: la 'Mano de Dios' de Diego Armando Maradona contra Inglaterra, en Cuartos de Final, en el Estadio Azteca, en México 1986
00:05 México en las Copas del Mundo: Brasil 2014, la Selección Mexicana de la ilusión
00:01 Leyendas mundialistas: Fabio Cannavaro, il Capitano
00:00 Portada RÉCORD 08 de junio de 2026
23:53 Como en casa: España espera ser recibido en Puebla con danza folclórica
23:25 Ronald Araujo viaja de urgencia a Barcelona por una lesión muscular