Ronald Araujo viaja de urgencia a Barcelona por una lesión muscular

Ronald Araujo, uno de los pilares defensivos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, se encuentra en pleno viaje rumbo a España para tratar de forma urgente una dolencia muscular que ha generado preocupación en el entorno a su participación en la Copa del Mundo.

El defensor de la Selección Uruguaya abandonó la concentración con el aval de Marcelo Bielsa para realizar un tratamiento "express" en su club. Aunque su participación en el mundial no peligra, el cuerpo técnico lo evaluará día a día.

Ronald Araujo durante el duelo ante Argentina | EFE

De acuerdo al último informe emitido por la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), el futbolista recibió la autorización expresa de Bielsa para dejar momentáneamente la concentración y trasladarse a las instalaciones del FC Barcelona.

Tratamiento "express" y retorno inmediato

La estrategia con el zaguero es clara: un operativo relámpago. En principio, Araujo será evaluado y tratado de forma inmediata por los especialistas médicos del club catalán, quienes conocen a la perfección su historial físico.

Ronald Araujo regresó a las canchas |AP

Una vez finalizados los procedimientos, se prevé que el jugador regrese de inmediato para reincorporarse a los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico uruguayo.

Fuentes cercanas al seleccionado aseguran que la participación de Araujo en la próxima Copa no está en riesgo. Sin embargo, el cuerpo médico prefiere mantener la cautela debido a los antecedentes sanitarios del defensor.