Mundial 2026: Uruguay, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

Con sede en su país, la Selección de Uruguay se convirtió en 1930 en la campeona del mundo al vencer a Argentina en el Estadio Centenario en Montevideo el 30 de julio de aquel año; fue 20 años después cuando consiguieron el segundo en Brasil en contra de los anfitriones.

Desde entonces, los charrúas no han podido conseguir de nueva cuenta la gloria mundial, pero han tenido varios coqueteos con la gran posibilidad de meterse a las rondas finales; esta edición, con un proyecto encabezado por un entrenador importante y un plantel renovado, este equipo buscará hacer historia.

La selección charrúa al ganar el Mundial en Uruguay 1930

Un equipo encabezado por un 'Loco'

Desde el 15 de mayo de 2023 hasta la fecha, Marcelo Bielsa se ha mantenido como entrenador de Uruguay, pero el 'Loco' no fue el encargado de quedarse con el puesto de Óscar Washington Tabárez, quien ya había durado 15 años en el banquillo, pues entre ellos dos también estuvo el ex Liga MX, Diego Alonso.

Bielsa cuenta con un total de 14 victorias, 13 empates y 7 derrotas en 34 partidos dirigidos, siendo un balance positivo con el que llegará a su debut el próximo martes 16 de junio en contra de Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium. Esta no será la primera vez que ambos cuadros se vean las caras en una Copa del Mundo, pues lo hicieron también en la Fase de Grupos de Rusia 2018 con la victoria de los charrúas 1-0 con gol de Luis Suárez.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa con la Selección de Uruguay | MEXSPORT

Dentro de los jugadores importantes con los que contará Marcelo Bielsa se encuentran el infaltable Fernando Muslera, portero con veteranía que llega por primera vez en mucho tiempo sin jugar en Europa, Santiago Mele de Rayados de Monterrey es uno de los miembros de la Liga MX que jugará el torneo.

En la defensa aparecen jugadores como Ronald Araújo del Barcelona, José María Giménez o Sebastián Cáceres del América, otro de los del campeonato mexicano que convoca el 'Loco'; ya en medio campo se puede hablar de Rodrigo Bentancur de Tottenham, quien viene por la revancha después de una pésima temporada con los Spurs.

En esa misma posición, quien llama la atención de sobremanera es el del Real Madrid: Federico Valverde, capitán merengue que llega con basta experiencia a esta edición. Otro de Liga MX, Juan Manuel Sanabria del Atlético de San Luis jugará con los sudamericanos la Copa del Mundo, siendo acompañado también por Brian Rodríguez de América, 'Búfalo' Aguirre de Tigres y Maximiliano Araújo junto con Federico Viñas, quienes ya no están hoy en día en el campeonato mexicano, pero en algún momento lo estuvieron los Toluca y las Águilas respectivamente.

Federico Valverde con la Celeste | TWITTER: @Uruguay

Últimas ediciones con la 'Garra Charrúa'

Uruguay ha participado en 15 ediciones de la Copa del Mundo, quedándose ausente de las ediciones de Italia 1934 y Francia 1938 por boicot o renuncia, además de Suecia 1958, Argentina 1978, España 1982, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Alemania 2006 por no clasificar como tal.

Sus últimas actuaciones han sido de la siguiente manera: En Qatar 2022 fueron parte del Grupo H, el cual compartieron con Portugal, pero no pudieron pasar de la Fase de Grupos al quedar como el tercer lugar incluso ganando el último duelo ante Ghana; fueron los lusitanos y Corea del Sur los dos equipos que pasaron de ronda.

Cavani tras finalizar la participación de Uruguay en Qatar 2022 | AP

En Rusia 2018, los charrúas 'robaron' el Grupo A, el cual compartieron con el anfitrión, pues ganaron los tres partidos de Fase de Grupos, luego en Octavos de Final eliminaron a Portugal y en Cuartos de Final fue cuando terminaron siendo eliminados por el campeón de aquel año, Francia.

Remontándonos hasta 2014, los sudamericanos también avanzaron a Octavos, pero esta vez siendo parte del 'Grupo de la Muerte', en el que Costa Rica fue primer lugar y equipos como Italia e Inglaterra quedaron fuera antes de una siguiente etapa; en ese Mundial se fueron eliminados a manos de la Colombia de James Rodríguez.

Gianluigi Buffon, durante el juego entre Italia y Uruguay en Brasil 2014 | AP

Para ir más atrás, pero tampoco de una manera tan abrupta, quedaremos en Sudáfrica 2010, ya que aquella vez, los uruguayos también fueron primer lugar del grupo del anfitrión y compartiendo con los dos que inauguraron esa justa, México y Sudáfrica, tal y como sucederá el próximo 11 de junio. Tras avanzar en ese año, en la ronda de Octavos avanzaron al vencer a Corea del Sur.

Llegando a Cuartos, también avanzaron con aquella polémica mano de Luis Suárez, pero ganando en tanda de penales con el gol del ahora técnico de Xolos y homónimo de apodo con el actual entrenador, el 'Loco' Abreu; en Semifinales ante Holanda y en el partido por el tercer lugar ante Alemania cayeron, pero ese cuarto lugar es el mejor sitio en las últimas ediciones, además tomando en cuenta que en Alemania 2006 no clasificaron.

México y Uruguay se midieron en la Copa del Mundo 2010