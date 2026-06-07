Leyendas mundialistas: Obdulio Varela, hambre de inmortalidad

Obdulio Jacinto Muiños Varela tuvo una vida difícil, pues desde chico tuvo que ganarse el pan con trabajos pesados. El futbol tocó a su puerta y no lo quiso soltar, pero la revolución siempre estuvo en su sangre. Cuando vio los malos tratos hacía los futbolistas uruguayos, 'El Negro Jefe' hizo la primera revolución en el balompié charrúa, que ante una falta de respuesta, trabajó como albañil, todo a un año del Mundial del 50.

Fue en dicha Copa del Mundo que el jugador uruguayo pasó a la posteridad por ser el comandante del Maracanazo. Aquella apoteósica victoria de la celeste sobre Brasil en el Estadio Maracaná comenzó gracias a las arengas del Negro Jefe, quien como capitán de antaño levantó a los suyos en la derrota.

El 16 de julio no es una fecha baladí en los anales de la historia del futbol, pues se convirtió en la victoria más grande del balompié. Brasil tenía todo para coronarse Campeón del Mundo, ya que como no hubo una Final -se hizo un cuadrangular-, el equipo brasileño solamente necesitaba de un empate contra Uruguay.

Alcides Ghiggia marca para Uruguay ante Brasil en 1950 | AP

La revolución charrúa en Río de Janeiro

Pero uno de los apodos más arcaicos dentro del mundo balón es la 'Garra Charrúa', esa que salió a relucir ante ese monstruo de más de 200 mil almas, el Estadio Maracaná. El primer tiempo terminó con un 0-0 en territorio carioca, pero fue la segunda mitad que terminó por consagrar a sus héroes.

La segunda mitad comenzó con un golpe casi de muerte a favor de los brasileños, pues Friaça anotó el tanto de la ventaja parcial -su único gol con Brasil en su carrera-. Sin embargo, Obdulio Varela tomó el balón y reclamó al árbitro central un supuesto fuera de juego, aunque tiempo después, Varela confesó que hizo todo eso para enfriar el partido.

Obdulio Varela y la Copa Jules Rimet | AFP

Fue el mismo Varela quien comenzó esta revolución charrúa, con la ayuda de Alcides Ghiggia y Juan Alberto Schiaffino. Fue el mismo Ghiggia quien realizó una galopada impresionante en la banda derecha y, tras un centro retrasado, Schiaffino definió con un potente disparo al 67’; ese gol silenció a más de 200 mil personas. El Maracanazo dio inicio y Brasil no lo sabía.

Alcides Ghiggia -quien tiempo después defendió la camiseta de Italia- tuvo una tarde inspirada en Río de Janeiro, por lo que salió decidido a ganar la Copa Jules Rimet. El oriundo de Montevideo liquidó el partido al 79’, gracias a un gol que dejó helado a todo Brasil y, también, al mundo entero.

Alcides Ghiggia es recordado por la hazaña hecha con Uruguay en 1950 | AP

Número de Obdulio Varela en Mundiales