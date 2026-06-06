Leyenda de Uruguay asegura que su país tiene cinco Copas del Mundo

Diego Lugano, emblemático excapitán de la Selección Uruguaya, ha vuelto a encender un debate histórico sobre el palmarés de su país. Tras sus recientes declaraciones sobre supuestas ayudas arbitrales a Argentina en Qatar 2022, el exdefensor ahora reclama el reconocimiento de un quinto título mundial para la Celeste.

"La duda es si tenemos cuatro o cinco mundiales. No sé quién lo discute", afirmó con contundencia Lugano en una entrevista con Canal 5, de Uruguay. El exjugador se refiere a la Copa de Oro de Campeones Mundiales, conocida popularmente como el "Mundialito", celebrada en Montevideo en 1980 para conmemorar el 50 aniversario de la primera Copa del Mundo.

Diego Lugano, exjugador uruguayo | IMAGO7

¿Qué es el Mundialito?

Aquel torneo reunió a las selecciones que habían sido campeonas del mundo hasta esa fecha. Uruguay se coronó tras vencer a Brasil por 2-1 en la final. Para Lugano, la importancia de esa competición es incuestionable. "El Mundialito de 1980-81 fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado", argumentó.

El exdefensor de equipos como el São Paulo y el Fenerbahçe insistió en que la evolución de los torneos o los cambios de nombre no deberían devaluar los logros del pasado.

Diego Lugano, exjugador uruguayo | IMAGO7

Su carrera como ejemplo

"Los torneos van evolucionando, pero lo que significó en aquel momento no cambia, creo que es algo muy claro. Nunca se cuestionó eso, no entiendo", añadió.

Para reforzar su punto, Lugano trazó un paralelismo con su propia carrera. "En 2005 gané el primer Mundial de Clubes. ¿Esto quiere decir que, antes de eso, River, Boca, Racing, Independiente u Olimpia no son campeones del mundo porque el torneo tenía otro nombre? Tienen que decidirse", concluyó, dejando abierta una discusión que sigue generando pasiones en el futbol.