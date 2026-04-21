Liga MX Femenil: ¿Qué se disputa en la última jornada del Clausura 2026?

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil está por finalizar, pero la última jornada regalará emociones dignas de la antesala de la Liguilla. Partidos como el duelo de América contra Pachuca o el Clásico Regio entre Rayadas de Monterrey y Tigres serán un adelanto de lo que se verá en la Fiesta Grande, además que definirán cómo quedan los cruces de Cuartos de Final.

Por ahora, la Pandilla y las Águilas están en la parte más alta de la clasificación y son los dos únicos equipos con posibilidades de pelear por el liderato. Mientras que las Tuzas y las Amazonas buscan mejorar su posición en la tabla, sobre todo porque Chivas todavía puede meterse entre las cuatro primeras de la tabla de clasificación.

Jugadoras de Pachuca en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Lo que se juega en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Además del liderato entre América y Rayadas de Monterrey, está en juego el segundo puesto de la tabla. Si Pachuca vence a las Águilas en el Estadio Ciudad de los Deportes, entonces se quedarán con el subliderato y las azulcremas quedarán relegadas hasta la tercera posición. Mientras que Tigres a lo máximo que aspira es al tercer lugar, siempre y cuando Chivas no gane su partido pendiente contra FC Juárez ni ante Toluca.

El Rebaño, por su parte, debe ganar ambos juegos y esperar que Pachuca no derrote a América. Sin embargo, no será una labor sencilla, ya que las Diablas Rojas también tienen oportunidad de meterse en el cuarto puesto si ganan y Tigres y Chivas dejan ir puntos. Por último, Cruz Azul, que cierra la Fase Regular contra unas eliminadas Pumas, a lo máximo que aspira es al quinto lugar.

Jugadoras de Cruz Azul en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Por último, el último boleto a Liguilla se lo pelearán entre las Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana; las primeras visitan a Atlas y las segundas reciben a Mazatlán. Si las de Chihuahua ganan contra Chivas su partido pendiente, entonces el empate les bastará para clasificar en la Jornada 17, pero si pierden, será el equipo que gane por mayor diferencia de goles el que se quede con ese último lugar para la Fiesta Grande.

Jugadoras de Tijuana en celebración en un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 17 del Clausura 2026 de Liga MX Femenil?