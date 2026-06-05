México en las Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, 'dos a cero'

México nunca había visto tan cerca el pase a los Cuartos de Final como lo hizo en la Copa del Mundo de Corea Japón 2002, sin embargo, un viejo conocido se encargó de arruinar las aspiraciones del Tricolor y, una vez más, se quedó en la primera fase de eliminación directa.

México en Corea-Japón 2002

México llegó a su duodécima Copa del Mundo luego de haber demostrado grandes cosas en la edición anterior. Aunque durante las Eliminatorias dejó varias dudas calificando segundo en el hexagonal ganando sólo uno de sus últimos cinco juegos, con derrotas ante Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.

Por si fuera poco para México, el Tri quedo sorteado en uno de los grupos de la muerte pues compartió el Grupo G con la tres veces campeona del mundo Italia, la Semifinalista de la edición pasada Croacia y la siempre peligrosa Ecuador. Sin embargo, el Tri tuvo la mejor Fase de Grupos en su historia.

México sorprendió en la Fase de Grupos de Corea Japón 2002 | MEXSPORT

El Tri tuvo un inicio de ensueño en el Mundial asiático al vencer a Croacia por la mínima gracias a un penal anotado por Cuauhtémoc Blanco. Con lo tres puntos, el Tri llegó ilusionado para medirse ante los sudamericanos. Ecuador, sin embargo, pegó primero con un tanto de Agustín Delgado a los 5 minutos. Aun así, el Tri se sobrepuso con anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

La gran sorpresa llegó en el último partido de Fase de Grupos cuando el Tri se vio las caras con la selección Azzurri. Italia llegó con la obligación de no perder y esperar que Ecuador venciera a Croacia para evitar la eliminación, el Tri con un empate tenía el primer lugar del grupo asegurado y, tras un golazo de Jared Borgetti al primer tiempo, prácticamente amarraron este lugar.

El ser primer lugar significó que México se mediría a Estados Unidos en los Octavos de Final, un equipo que a pesar de que los habían derrotado en su juego más reciente parecía más que accesible para avanzar a la siguiente ronda.

Estados Unidos dio la sorpresa a vencer a México en Octavos de Final del 2002 | MEXSPORT

Dos a cero

México llegó al partido de Octavos de Final con la ilusión de poder imponerse a sus rivales de confederación y así pasar a los ocho mejores. Sin embargo, Estados Unidos pensó lo mismo y llegaba con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos ante el Tri.

Bastaron ocho minutos para que Estados Unidos le diera un golpe de realidad al Tri. Brian McBride puso el 1-0 para los estadounidenses, y al 65, Landon Donovan extendió la ventaja para firmar el triunfo de Estados Unidos. Ya en tiempo añadido Rafa Márquez se fue expulsado demostrando la frustración mexicana en el torneo.

Rafa Márquez expulsado ante Estados Unidos en 2002 | MEXSPORT

La derrota de México ante Estados Unidos ha sido una de las más dolorosas en la historia de México pues, no sólo quedaron eliminados sino que, hasta el día de hoy, los vecinos del norte siguen recordando dicho partido.

La figura, Jared Borgetti

Jared Borgetti fue la gran figura de México en Corea-Japón pues, más allá de haber sido el goleador del equipo con dos tantos, fue el gol contra Italia el que lo pone como el futbolista más destacado del Tri en la justa mundialista.

“Es lo que la gente más recuerda de mí: el partido de Italia y el gol. Por la concepción de la jugada, por el rival, por los futbolistas que estaban por delante, pero sobre todo por cómo inicia y culmina la jugada”, contó años después Jared para FIFA.

La jugada del gol de Borgetti empezó, cuando Márquez salió con el balón dominada después de un ataque italiano. Tras 15 pases del Tri, Cuauhtémoc, apareció en las afueras del área para mandar un pase poético, en una esquina del área chica. El delantero, sin muchas opciones de remate, giró todo el cuello para superar a Maldini y mandar el balón en la esquina opuesta, dejando sin ninguna opción a Buffon de una atajada.

El cabezazo de Jared Borgetti ante Italia en 2002

Números de México en Corea-Japón 2002

Tras cuatro partidos, México se despidió de un nuevo Mundial dejando desilusionados a todos sis seguidores. El Tri terminó como el 11vo mejor equipo del torneo siendo su segunda mejor participación tras el sexto lugar en México 1970 y 1986.