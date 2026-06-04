¡Si era él! Taxista se vuelve viral por su ejemplar reacción al llevar a Andrés Guardado como pasajero

En las redes sociales abundan las historias de encuentros fortuitos con celebridades, pero pocas tienen la dosis de nobleza y profesionalismo que se viralizó en las últimos días. Un taxista de aeropuerto se ha ganado el aplauso de miles de usuarios tras protagonizar un emotivo encuentro con el histórico futbolista mexicano, Andrés Guardado.

El video, que ya suma millones de reproducciones en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), muestra el momento en que el conductor se percata de la identidad de su pasajero. Sin embargo, lo que verdaderamente conmovió a las redes no fue solo su sorpresa, sino la ejemplar elegancia con la que manejó la situación.

La sorpresa en el retrovisor

El viaje comenzó como cualquier otro en la terminal aérea. Guardado, mundialista en cinco ocasiones y actual jugador del Club León, abordó la unidad con total discreción. No fue sino hasta avanzado el trayecto cuando el chofer, al mirar detenidamente por el espejo retrovisor, conectó los puntos.

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"¿Eres Guardado?", se escucha preguntar al conductor con una mezcla de timidez y asombro.

Al recibir la confirmación sonriente del "Principito", el rostro del taxista se iluminó por completo. La emoción contenida era evidente, las manos le temblaban ligeramente en el volante y una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Para cualquier aficionado al futbol, tener a una leyenda en el asiento trasero es un sueño hecho realidad.

Lección de profesionalismo

A pesar del impacto de tener a uno de sus ídolos a bordo, el conductor dio una auténtica cátedra de servicio al cliente. En lugar de hostigar al futbolista, frenar de golpe o distraerse del camino, el taxista mantuvo los ojos en la vía y la mente en el viaje.

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Fue solo hasta que el vehículo se detuvo por completo en el destino seguro del jugador cuando el conductor, de manera muy educada, le pidió una fotografía para el recuerdo. Guardado, conocido por su sencillez, accedió con gusto e incluso elogió la buena plática durante el trayecto.

La reacción de los internautas no se hizo esperar. El video se llenó de comentarios que elogian la educación del chofer, destacando que "así es como se trata a un ídolo, con respeto y profesionalismo".