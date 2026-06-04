México en las Copas del Mundo: Francia 1998, tan cerca de hacer historia

La décima edición de la Copa del Mundo en la que participó la Selección Mexicana fue quizá una de las mejores presentaciones del equipo hasta la fecha. Pese a quedarse nuevamente en los Octavos de Final, el nivel demostrado y los resultados ante equipos potencia, ilusionaron a la afición Mexicana con el futuro del Tri.

México en Francia 1998

México llegó a Francia 1998 con la ilusión de poder superar los Octavos de Final luego de quedarse a sólo un par de penales de poder lograrlo en Estados Unidos 1994. Desafortunadamente para el equipo, fue sorteado al Grupo de la Muerte, mismo que compartió con Bélgica, Países Bajos y Corea del Sur.

El equipo comandado por Manuel Lapuente accedió al torneo en Francia con ciertos altibajos en las eliminatorias. El equipo pasó segundo al hexagonal tras caer ante Jamaica y Honduras pero se repuso siendo el mejor equipo de la última fase clasificando invicto aunque inició dejando dudas con cuatro empates al hilo.

Manuel Lapuente, entrenador del Tricolor, durante el Mundial de Francia 1998 | MEXSPORT

En la Copa del Mundo, el equipo llegó con ciertas dudas que despejó tras el primer partido donde goleó 3-1 a Corea del Sur recuperándose de un 1-0 abajo en la primera parte. Con goles de Ricardo Peláez y Luis Hernández, México consiguió sus primeros puntos en el torneo.

El equipo continuó con su gran torneo en sus siguientes dos partidos, al nuevamente venir de atrás para sumar puntos. Aunque ya no volvió a ganar se sobrepuso a un 1-0 ante Bélgica para empatar 2-2 y en su último juego se recuperó tras un 2-0 ante Países Bajos para poder sacar un punto. Estos resultados les valió para ser segundo lugar igualando con Holanda pero con menor diferencia de goles.

México terminó invicto en la Fase de Grupos de Francia 98 tras empatar dos partidos y ganar otro | MEXSPORT

La derrota en Octavos

Tras la gran Fase de Grupos, México llegó con ilusión a la Fase de eliminación directa, sin embargo, el rival no sería sencillo pues Alemania quedó líder de su grupo y sería el rival del Tri en los Octavos de Final.

Ambos equipos arrancaron con todo el partido de Octavos de Final siendo las figuras del partido al medio tiempo, Jorge Campos y Andreas Köpke, los porteros de ambos equipos. Sin embargo, iniciando el segundo tiempo, el Matador, Luis Hernández, ilusionó a todo méxico con la victoria.

El goleador azteca se quitó a dos rivales dentro del área y definió cruzado para su tercer gol del juego poniendo en ventaja a México. Poco después el Tri estuvo cerca del segundo con un poste de Arellano y un muy mal remate del Matador que, sin marca dentro del área chica, mandó su tiro a las manos del portero.

Luis Hernández marcó el gol de la ventaja ante Alemania | MEXSPORT

Desafortunadamente para México, al 76 Jürgen Klinsmann empató el partido y Oliver Bierhoff al 87 le dio la ventaja a los germanos para imponerse ante México y terminar con la gran historia del Tri en el Mundial.

El Matador, la figura del Tri

Sin duda alguna, la gran figura de México durante la Copa del Mundo de Francia 1998 fue Luis Hernández. El Matador vio sus primeros minutos en el máximo torneo de selecciones en el país galgo y su debut vino de la mejor manera.

El goleador de México tardó 74 minutos para poder marcar su primer gol en la justa mundialista y, tan sólo 10 minutos más tarde ya había conseguido su doblete ayudando a México a vencer a Corea del Sur. Posteriormente marcó el gol con el que México rescató el empate ante Países Bajos.

Finalmente, Hernández consiguió el gol ya mencionado ante Alemania convirtiéndose en el primer y único jugador mexicano hasta el momento en anotar cuatro tantos en una misma edición del torneo mundialista. Hasta la fecha, Hernández es el máximo anotador mexicano en la Copa del Mundo.

Luis Hernández celebra un gol con México en Francia 98 | MEXSPORT

Números de México en Francia 98

México tuvo un torneo de ensueño en la Francia 98, sin embargo, no pudo superar los Octavos de Final terminando en la posición 13 nuevamente. El equipo sumó cinco puntos tras ganar un partido, empatar dos y perder otro más.