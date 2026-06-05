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Futbol

¡Deportividad ante todo! Aguirre 'obligó' a Gallardo a disculparse con Paunovic

Veljko Paunovic en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | IMAGO 7
Veljko Paunovic en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:47 - 04 junio 2026
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El técnico mexicano no quiso que se mantuviera el malentendido entre su homólogo y el jugador

La Selección de México continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y este jueves, en su último amistoso, goleó 5-1 a su similar de Serbia. Aunque el marcador fue abultado, por momentos el Tri sufrió ante los europeos e incluso al principio del juego tuvo un momento de tensión en los banquillos.

Fue un conato de bronca entre Jesús Gallardo y Veljko Paunovic lo que provocó algunos roces en ambas bancas, pero afortunadamente la situación no pasó a mayores. De hecho, una vez que el jugador salió de cambio, Javier Aguirre se aseguró de solucionar el pleito con el estratega rival.

Jesús Gallardo en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | MEXSPORT
Jesús Gallardo en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | MEXSPORT

¿Qué pasó entre Paunovic y Gallardo?

Fue muy temprano en el partido, cuando corría el minuto 18 en el Estadio Nemesio Diez, que los ánimos se calentaron en la zona de las bancas. Todo empezó cuando el balón salió de banda y llegó a Paunovic, quien jaló el balón con el pie al momento que se acercó Gallardo y lo recogió por su cuenta.

El defensa mexicano no recibió bien el gesto del estratega serbio, el cual además "escondió" el esférico cuando el jugador de Toluca extendió los brazos. Por ello, comenzaron los manoteos y empujones, situación que el árbitro central Keylor Herrera no tardó en tranquilizar.

El propio 'Vasco' Aguirre se acercó a su homólogo y lo tomó de la mano para apaciguar la situación, además que le hizo un comentario a Pauno, aparentemente para pedir disculpas. Al final no pasó nada más grave, pero lo ocurrido distrajo a Gallardo, quien se equivocó un minuto más tarde en el gol de Petar Stanic.

Veljko Paunovic en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | MEXSPORT
Veljko Paunovic en el amistoso de la Selección Mexicana contra Serbia | MEXSPORT

Aguirre llevó a Gallardo a disculparse con Paunovic

Tras el incidente en las bancas, y luego del gol de la ventaja por parte de Serbia, el partido transcurrió con normalidad y México logró darle la vuelta al marcador antes del descanso. Para la segunda mitad, al 72' ya ganaba 4-1, gracias dos autogoles y tantos de Johan Vásquez y Raúl Jiménez.

Fue después del segundo gol en propia puerto por parte de los serbios que Gallardo salió del campo, al 74', y Mateo Chávez tomó su lugar. Una vez que el defensa de los Diablos Rojos llegó a la banca, Aguirre lo llevó para que se consiliara con Paunovic y así limar toda aspereza.

Gallardo y Vega jugaron ante Serbia de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Gallardo y Vega jugaron ante Serbia de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
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