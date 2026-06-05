A 6 dias: ¡Inédito! Abuelo y nieto le marcan al mismo rival en Copa del Mundo

En la vida hay varios tipos de legados: económicos, de bienes, alimentarios, de usufructo..., pero el que protagonizaron dos mexicanos en la Copa del Mundo, es indescriptible, que trascendió varias décadas y que solo basta atestiguarlo para poder asimilarlo.

Tomás Balcázar González y Javier Hernández Balcázar, abuelo y nieto, que como capricho del destino entrelazaron su unión sanguínea más allá de lo familiar y la trasladaron a las canchas del máximo escenario futbolístico, al anotarle gol a una misma selección: Francia, un caso inédito en Mundiales.

Chicharito Hernández disputa el balón con Abou Diaby, en Sudáfrica 2010. l MEXSPORT

No conformes con la herencia rojiblanca, pues ambos son canteranos de las Chivas, donde también tuvieron la similitud de ser figuras, goleadores y salir Campeones de Liga, lo que en consecuencia los encaminó a la Selección mexicana y a ser mundialistas, comparten una hazaña, separada en tiempo y espacio, pero en fecha casi exacta, apenas con dos días de diferencia.

Javier 'Chicharito' Hernàndez, junto a su abuelo materno, Tomás Balcázar. l MEXSPORT

Tomás Bálcazar comenzó la historia

En el Mundial de Suiza 1954, el Tricolor enfrentó a Francia, en el segundo compromiso del Grupo 1, el 19 de junio de 1954, en el Stade des Charmilles, de Ginebra, donde los galos haciendo honor a su etiqueta de favoritos, se imponían 2-0, con tantos de Jean Vincent y autogol de Raúl Cárdenas.

Tomás Balcázar, en su época de seleccionado en mexicano en Suiza 1954. l MEXSPORT

Pero la reacción de los 'Verdes' surgió con tintes de proeza en el segundo tiempo, con el tanto del empate parcial 2-2 de Tomás Balcázar, al minuto 85', que puso a soñar a los mexicanos con una gesta; sin embargo, la figura europea Raymond Kopa al 88', finiquitó el encuentro.

Tomás Balcazar tras su reconocimiento

'Chicharito' rinde tributo a su abuelo

Cincuenta y seis años después, el 17 de junio de 2010, se registró la extraña coincidencia, cuando Javier Hernández ingresó de cambio al 55' en sustitución de Efraín Juárez, como revulsivo del Vasco Aguirre, en el empate parcial 0-0 de la Selección mexicana contra Francia.

Chicharito Hernández elude a Hugo Lloris, en el Mundial Sudáfrica 2010. l MEXSPORT

Y la estrategia funcionó, pues con solo nueve minutos en el campo del Estadio Peter Mokaba, de Polokwane, 'Chicharito' recibió un balón filtrado de Rafa Márquez que coqueteó con el fuera de lugar, y encaró solo a Hugo Lloris, a quien eludió para abrir el marcador y esta vez cobrar revancha de lo que hizo su abuelo materno casi seis décadas atrás, pues el Tri consumó la victoria 2-0, con tanto de penalti de Cuauhtémoc Blanco.

Yerno y padre, también mundialista

Y por si fuera poco, para agregar a esta coincidencia, Javier Hernández Gutiérrez, yerno de Don Tomás y papá del Chicharito también fue mundialista con el Tricolor en México 1986, aunque a diferencia de sus familiares, el auténtico Chícharo es el único del clan que no disputó minutos.