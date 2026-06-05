Leyendas mundiales: Kylian Mbappé, artista renacentista en tiempos modernos

Donato di Niccolò di Betto Bardi, mejor conocido como Donatello, dejó una huella imborrable en el Renacimiento italiano. Más de seis siglos después de su nacimiento, otro personaje asociado a ese apodo ha construido su propia obra maestra, pero sobre los campos de futbol. Kylian Mbappé, estrella francesa nacida en París, heredó el sobrenombre de 'Donatello' por su parecido con una de las Tortugas Ninja, aunque su legado ya trasciende cualquier referencia popular.

El delantero francés irrumpió en la élite con el Mónaco y rápidamente se convirtió en una de las figuras más importantes del futbol mundial. Su velocidad, capacidad goleadora y personalidad competitiva lo llevaron a conquistar títulos nacionales y a convertirse en el rostro de una generación que encontró en él a su máxima figura.

Kylian Mbappé en la Copa del Mundo Rusia 2018 | MEXSPORT

Rusia 2018: el nacimiento de una estrella mundial

El Mundial de Rusia 2018 marcó el inicio de la leyenda de Mbappé en la Copa del Mundo. Con apenas 19 años, el atacante llegó a la competencia como una de las grandes promesas de Francia, pero salió convertido en una superestrella. Su actuación más recordada ocurrió en los octavos de final contra Argentina, donde anotó dos goles y provocó un penal tras una espectacular carrera de más de 70 metros.

La consagración llegó en la final frente a Croacia. Mbappé marcó uno de los goles del triunfo francés por 4-2 y se convirtió en el segundo futbolista menor de 20 años en anotar en una final mundialista, una marca que solo había conseguido Pelé en Suecia 1958. Francia levantó su segunda Copa del Mundo y el joven delantero fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del torneo.

Con cuatro goles en Rusia 2018, Mbappé comenzó a construir un expediente mundialista que pocos jugadores han logrado igualar. Su combinación de talento y efectividad lo colocó desde entonces entre los futbolistas llamados a dominar el escenario internacional durante la siguiente década.

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT

Qatar 2022: la final que inmortalizó a Mbappé

Cuatro años después, en Qatar 2022, Mbappé confirmó que no era una aparición fugaz. El francés terminó como máximo goleador del torneo con ocho anotaciones en siete partidos, igualando la cifra que Ronaldo Nazário alcanzó en Corea-Japón 2002. Sus goles fueron determinantes durante todo el recorrido de Francia hasta una nueva final mundialista.

La definición ante Argentina en Lusail se convirtió en uno de los encuentros más memorables en la historia del futbol. Cuando parecía que Francia estaba derrotada, Mbappé apareció con dos goles en apenas 97 segundos para empatar el marcador. Más tarde, en la prórroga, volvió a convertir desde el punto penal para completar un histórico hat-trick y llevar el duelo hasta la tanda de penaltis.

Aunque Argentina terminó levantando el trofeo, la actuación de Mbappé quedó grabada para siempre. Con 12 goles en apenas dos Copas del Mundo, un campeonato, una final perdida y un hat-trick en la definición más importante del futbol, el francés ya comparte lugar con leyendas como Pelé y se acerca al récord absoluto de Miroslav Klose. A

Kylina Mbappé en la Copa del Mundo Qatar 2022 | MEXSPORT