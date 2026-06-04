Historia de los Mundiales: Francia 1998, muere el Rey y vive un nuevo Rey del Mundo

Horas antes de la Final de la Copa del Mundo Francia 98, Ronaldo Nazario sufrió una crisis cardiaca que en su momento se confundió con epilepsia. A pesar de lo sucedido, 'El Fenómeno' no se quería perder el partido más importante de su vida hasta ese día y pidió al técnico Mario 'Lobo' Zagallo incluirlo en el '11' titular ante Francia.

Desafortunadamente para la causa de Brasil, Ronaldo no fue el mismo goleador que había maravillado a todos en ese Mundial y, por el contrario, se alzó la figura de Zinedine Zidane, quien no sólo se llevó los reflectores, sino también el trofeo de Campeón con Francia.

Así culminó uno de los mejores Mundiales de la época moderna. El primero que se disputó con 32 selecciones, lo que para muchos es el formato ideal para un torneo máximo de naciones, pues se conforman ocho grupos con cuatro integrantes cada uno. Avanzan los dos mejores de cada pelotón a Octavos de Final, no existen mejores terceros. Este formato se mantuvo hasta Qatar 2022, pues en México, Estados Unidos y Canadá 2026 se aumentó a 48 el número de países participantes.

Ronaldo dispara pero ataja Fabien Barthez en la Final de Francia 98 | MEXSPORT

Este torneo contó con la Tricolore, el balón oficial de la Copa del Mundo y primero en la historia en ser multicolor, donde prevalecía el blanco, pero que también contaba con el azul y rojo de la bandera francesa.

La mascota oficial fue Footix, un gallo, símbolo de Francia, y su nombre fue una mezcla entre la palabra football y la terminación "ix", haciendo referencia a la caricatura de Asterix, original y muy popular en el país galo. Además, contó con La Copa de la Vida, como canción oficial de Ricky Martin, que marcó un antes y un después en las melodías mundialistas.

Con el aumento de boletos, se dieron cuatro debuts en la Copa del Mundo con la participación de Jamaica, Japón, que desde entonces no ha dejado de tomar parte de los Mundiales, Sudáfrica y Croacia, selección que sorprendió al quedarse con el tercer lugar, con un equipo encabezado por Davor Suker, delantero del Real Madrid, Robert Prosinecki, quien ya había participado en el Mundial de Italia 90 con Yugoslavia y Zvonimir Boban, mediocampista del Milan.

La selección de Croacia en Francia 98 | MEXSPORT

México en Francia 98

La Selección Mexicana se presentó en su primer Mundial en suelo europeo en más de 30 años. Desde Inglaterra 66, el combinado nacional no diputaba una Copa del Mundo en el Viejo Continente y el panorama no lucía muy alentador, pues quedaron encuadrados en un grupo con dos europeos de calidad: Países Bajos y Bélgica, además de Corea del Sur.

El inicio de la participación de México no fue el mejor, pues a los 27 minutos de su juego ante Corea del Sur recibieron su primer gol. Afortunadamente para el Tri, minutos después el autor del gol Ha Seok-ju, fue expulsado por una entrada por detrás sobre Ramón Ramírez. Y la voltereta se consiguió con doblete de Luis 'El Matador' Hernández y uno más de Ricardo Peláez. Además, este torneo vio nacer la famosa 'Cuauhteminha', maniobra en la que, ante la marca de dos jugadores, Cuauhtémoc Blanco tomó el balón con ambos pies para dar un salto hacia adelante para evitar que los rivales le roben el esférico, mismo que soltaba antes de volver al suelo para que no se le marcara como retención.

En su segundo duelo ante Bélgica, México volvió a sufrir desde el inicio; una expulsión a Pável Pardo inclinó la cancha en favor de los Diablos Rojos, que marcaron al 44' y al 48' por medio de Marc Wilmots; pero, en la segunda mitad, Gert Verheyen vio la tarjeta roja y el duelo se emparejó. Alberto García Aspe, de penal, acercó a México y Blanco, con un gol imposible, empató el partido.

La selección Mexicana previo al juego ante Alemania en Francia 98 | MEXSPORT

Para el último juego ante Países Bajos, de nueva cuenta México inició perdiendo temprano en el reloj. Phillip Cocu a los 4 minutos y Ronald de Boer a los 18 adelantaron a la Naranja Mecánica. Y mientras los aficionados mexicanos veían de reojo el duelo entre Bélgica y Corea del Sur esperando un empate, que al final sí se dio, Ricardo Peláez descontó para el Tri a los 75' de tiempo corrido y 'El Matador' Hernández empató el juego en tiempo de compensación.

Esta fue la primera ocasión en la historia en que México disputó una fase de eliminación directa en Europa y el rival, como en 1986, fue Alemania. A pesar de que por primera vez en el torneo México se puso adelante en el marcador primero, con gol de Luis Hernández, la Mannschaft mostró el músculo y le dio la vuelta con tantos de Jürgen Klinsmann y de Oliver Bierhoff, este a cuatro minutos del final, marcando el adiós del Tri de Francia.

Oliver Bierhoff celebra el gol del triunfo ante México | MEXSPORT

Partido por la paz

Este Mundial se llenó de momentos especiales desde la Fase de Grupos. Encuadrados en el mismo sector, Estados Unidos e Irán se enfrentaron en la cancha en medio de un contexto político complicado entre ambos países. Una de las imágenes más recordadas en este torneo, es la de los jugadores de ambos equipos entrelazados con flores blancas simbolizando la paz. El juego terminó 2-1 a favor de Los Príncipes de Persia, pero al final, eso fue lo de menos.

Las selecciones de Irán y Estados Unidos previo a juego en Francia 98 | AP

Esta también fue la última participación de Yugoslavia como país y, tras avanzar como segundo de Grupo, tras Alemania, cayó eliminada en Octavos de Final ante Países Bajos, en uno de los partidos más emocionantes de la fase.

Owen como Maradona

Los Octavos de Final, una nueva edición de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra. Y aunque los argentinos se impusieron, ese duelo se recuerda por la anotación 'maradoniana' de Michael Owen, quien dejó rivales sembrados desde el mediocampo para definir en el área ante la salida del arquero Carlos Roa.

Festejo inovlidable

En los Cuartos de Final chocaron Brasil y Dinamarca. La Canarinha se impuso por 3-2, pero La Dinamista Roja dejó una de las estampas más recordadas de ese Mundial. El segundo gol de los nórdicos, que empató el juego momentáneamente, fue marcado por Brian Laudrup, quien corrió hacia la banda para barrerse y quedar en una pose como modelo de pintura con la cabeza recargada en su brazo izquierdo y las piernas cruzadas. ¡Una obra de arte!

El gol del Mundial

Francia 98 nos dejó grandes anotaciones, pero la mejor la realizó Dennis Bergkamp. En el duelo de Cuartos de Final entre Países Bajos y Argentina, el entonces delantero del Arsenal eliminó a la Albiceleste a escasos segundos del final del partido con un espectacular gol. Frank de Boer lanzó un pase de más de 55 metros para un Bergkamp que controló el balón con derecha, eludió en el mismo movimiento a Roberto Ayala y definió con la parte externa de la misma pierna, haciendo inútil el achique de Roa.

Celebración de Final

Así como el festejo de Laudrup ante Brasil, Lilian Thuram también realizó una celebración icónica en Francia 98. En las Semifinales que enfrentaron a Francia ante la 'Cenicienta' Croacia, el zaguero nacido en la Isla de Guadalupe marcó sus dos únicos goles con la selección francesa, que valieron el pase a la Final de la Copa del Mundo; 2-1 vencieron a los croatas. Pero tras marcar su segundo tanto a 20 minutos del final, un potente y esquinado zurdazo en los linderos del área, el entonces zaguero del Parma, lejos de salir corriendo y gritando su doblete, se quedó sentado, puso una cara seria y colocó el índice de su mano izquierda en la boca, como pensando, mientras sus compañeros rodeaban al pensador Thuram.

El beso de la suerte

Sin embargo, si existe una imagen, que se repitió durante todo el torneo, que marcó Francia 98, fue la de Laurent Blanc besando la cabeza calva del portero Fabien Barthez. Antes de cada juego de la selección de Francia, Blanc tenía la costumbre y cábala de besar la cabeza de Barthez, la misma que funcionó durante todo el Mundial. Francia terminó con paso perfecto la Fase de Grupos con pleno de victorias ante Dinamarca, Sudáfrica y Arabia Saudita.

En Octavos de Final Francia sufrió ante una combativa Paraguay a la que vencieron por la mínima diferencia en tiempo extra justo con gol de Laurent Blanc. En Cuartos de Final tuvieron que recurrir a los penales para eliminar a Italia y en Semifinales dieron cuenta de Croacia, pero en ese duelo el zaguero fue expulsado por agresión, por lo que el beso a la calva de Barthez se tuvo que dar en el vestuario y no en la cancha como estaban acostumbrados; aun así funcionó y Francia venció 3-0 a Brasil para coronarse Campeón del Mundo.

Laurent Blanc es expulsado en la Semifinal ante Croacia en Francia 98 | MEXSPORT

LA FIGURA: Zinedine Zidane

Dos años antes del Mundial, el mediocampista francés había dejado claro su potencial jugando con la Association Sportive de Cannes y llamó la atención de la Juventus, entonces vigente campeón de Europa. Pero fue hasta su participación en la Copa del Mundo, que su figura fue reconocida a nivel mundial.

Zinedine Zidane (izquierda) alza la Copa del Mundo junto a Marcel Desailly (centro) y Laurent Blanc (derecha) | AP

Aunque en Fase de Grupos no brilló como se podría pensar, pues incluso fue expulsado por el árbitro mexicano en el segundo partido ante Arabia Saudita, que le hizo acreedor a dos juegos de suspensión, fue a partir de los juegos a eliminación directa que su presencia cobró relevancia. Y en la Final ante Brasil marcó doblete para ceñirle su primera corona Mundial a Francia.

Las Fechas

2 de julio de 1992 Designación de la sede

12 de diciembre de 1995 Sorteo eliminatorias (el Museo del Louvre)

4 de diciembre de 1997 Sorteo fase final (en el Stade Vélodrome de Marsella)

10 de junio de 1998 Partido inaugural

Los números de la Copa