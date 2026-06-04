¡Molestos! Francia pagará las entradas de sus familiares durante el Mundial

A pocos días del arranque del Mundial 2026, la selección de Francia enfrenta un escenario incómodo fuera de la cancha. El ambiente en el vestidor se ha tensado luego de que varios jugadores manifestaran su inconformidad con las decisiones tomadas por la Federación Francesa de Futbol (FFF), particularmente en torno a la asignación de boletos para sus familiares.

Durante una reciente reunión encabezada por el presidente del organismo, Philippe Diallo, se informó que cada futbolista contará únicamente con ocho entradas para el torneo. De ese total, solo dos serán gratuitas, mientras que las seis restantes deberán ser adquiridas por los propios jugadores, una medida que no fue bien recibida por la plantilla.

Selección de Francia en concentración | x:@equipedefrance

¿Por qué molestó la decisión sobre los boletos?

El principal motivo del descontento radica en que los seleccionados consideran insuficiente el número de accesos disponibles. Muchos de ellos planeaban viajar acompañados por varios familiares y amigos cercanos, por lo que esperaban un mayor respaldo por parte de la federación, especialmente tratándose de una competencia de talla mundial.

La postura de la FFF, sin embargo, se mantiene firme bajo el argumento de que la logística y la alta demanda en Estados Unidos obligan a limitar la distribución. La decisión ha sido interpretada por algunos jugadores como una falta de consideración hacia su entorno personal en un momento clave de sus carreras.

Selección de Francia previo al viaje al mundial 2026 | x:@equipedefrance

Reducción de primas también genera fricción

A esta situación se suma otro punto sensible: la reducción en las primas económicas por participación en el Mundial. Diallo explicó que los costos elevados del torneo, particularmente en traslados y organización, han obligado a ajustar los incentivos financieros destinados a los futbolistas.

Pese a ello, el dirigente dejó abierta la posibilidad de renegociar las cifras, señalando que las conversaciones continúan y que existe margen para acercarse a las expectativas del grupo. Esta declaración ha servido como un intento de calmar las aguas, aunque sin resolver por completo la inconformidad.

Jugadores de Francia previo al viaje a Estados Unidos | x:@equipedefrance

Aun con las diferencias, los jugadores han mostrado profesionalismo al cumplir con los compromisos comerciales organizados por la federación. Su participación en eventos con patrocinadores refleja una intención de mantener la estabilidad institucional en un momento delicado.

En el plano deportivo, el cuerpo técnico confía en que estos conflictos no impacten el rendimiento del equipo durante el torneo. Francia, considerada una de las favoritas al título, buscará dejar atrás las tensiones internas para enfocarse en su objetivo principal: conquistar el campeonato mundial.

El inicio del torneo marcará una prueba no solo futbolística, sino también de manejo de grupo. La capacidad de la selección francesa para superar estas diferencias podría ser determinante en su camino dentro del Mundial 2026.