Veljko Paunovic destaca la fortaleza de México jugando cómo local

A una semana del arranque de la Copa del Mundo, México verá su última prueba previo al torneo. El equipo de Javier Aguirre se medirá ante la Serbia de Veljko Paunovic, un entrenador que ve al Tri con muchas posibilidades de hacer historia en el torneo.

Previo al partido en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, el entrenador serbio habló sobre las fortalezas de México. De acuerdo con el exestratega de Tigres y Chivas, El Tri es un equipo con muy buena defensa transformada en ataque.

Además del estilo de juego, Paunovic destacó la fortaleza de México jugando de local. El entrenador consideró que, además de su buen juego dentro del terreno de juego, el equipo se crece al jugar frente a su gente.

"México es un equipo que realmente es muy fuerte en casa, es un equipo que lleva una me parece que contabilizamos unos 17 o 18 partidos sin encajar un gol, a balón parado, defensivo muy fuerte, también defiende muy bien el área pero sobre todo por lo que destacan es por los ataques frenéticos que apoyados por su afición, aquí en México son muy difíciles de debatir, mucha calidad individual dentro del terreno de juego", afirmó el estratega serbio.

Afición mexicana| MEXSPORT

Conoce al equipo mexicano

Previo al partido en Toluca, Paunovic también aseguró conocer bien al equipo mexicano. Más allá de los partido previos que ha estudiado, el entrenador recordó haber entrenado a varios de los convocados por Aguirre, situación que además de ser calve para el juego, será especial para él.

"Creo que había o hay seis jugadores con los que trabajé, por lo tanto existe un conocimiento y una también relación personal", añadió.

Paunovic l IMAGO7

Un partido para el crecimiento de su equipo

Finalmente, Paunovic habló sobre lo que significa el partido amistoso para su equipo. De acuerdo con el entrenador, los partidos amistosos de su equipo le ayudarán para el futuro. Al no jugar la Copa del Mundo, Serbia puede enfocarse en desarrollar a sus jugadores con pruebas importantes.