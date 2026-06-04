¿Dudas rumbo al Mundial? Francia cae ante Costa de Marfil en Nantes

Francia sufrió una inesperada derrota como local al caer 2-1 ante Costa de Marfil en el Stade de la Beaujoire, este jueves 4 de junio, en un amistoso internacional entre dos selecciones mundialistas que dejó sensaciones contrastantes para el equipo de Didier Deschamps.

El encuentro tuvo un tiempo para cada equipo. Les Bleus fueron superiores durante la primera mitad, dominaron la posesión y generaron las mejores llegadas, pero no lograron reflejar esa diferencia en el marcador hasta el cierre de la etapa inicial, cuando apareció Cherki con una gran definición.

El partido comenzó con buen ritmo para Francia, que avisó apenas a los seis minutos con un potente remate de Kylian Mbappé dentro del área. El disparo al primer palo obligó a una buena intervención de Fofana, quien evitó el primer gol del conjunto francés en el arranque del compromiso.

Francia vs Costa de Marfil | AP

El gol de Francia en la primera mitad

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Deschamps manejó las acciones y administró energías, aunque sin mostrar total seguridad en defensa ni con la pelota. Costa de Marfil tuvo una oportunidad clara tras un error en la salida francesa, pero Mike Maignan respondió ante el mano a mano de Simon Adingra.

La recompensa para Francia llegó sobre el final del primer tiempo. Cherki primero exigió al arquero con un remate bajo y, en la continuidad de la jugada, recibió en la puerta del área, se quitó de encima a dos marcadores con una pisada y sacó un disparo cruzado que se metió junto al palo.

Francia vs Costa de Marfil | AP

¿Cómo fue el segundo tiempo?

El segundo tiempo cambió por completo el desarrollo del partido. Con varias modificaciones en ambos equipos, Costa de Marfil encontró rápidamente el empate gracias a una gran triangulación y una asistencia de Nicolas Pépé para Guéla Doué, quien quedó mano a mano y venció a Maignan.

El gol tuvo un condimento especial, ya que Guéla Doué marcó ante la mirada de su hermano Désiré Doué, quien se encontraba en el banco de la selección francesa. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Emerse Faé creció en confianza, manejó mejor la pelota y comenzó a acercarse con peligro al arco rival.

La remontada africana se concretó al minuto 84, cuando Guéla Doué volvió a ser decisivo con un centro bajo perfecto para Amad Diallo, quien definió desde el punto penal para sellar el 2-1. Costa de Marfil firmó así un triunfo sorpresivo ante Francia, que todavía tendrá una última despedida frente a Irlanda del Norte antes del Mundial.