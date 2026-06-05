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Futbol

México sueña en grande: el Piojo Alvarado apunta a la Final del Mundial

México goleó a Serbia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo | MEXSPORT
México goleó a Serbia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:50 - 04 junio 2026
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El volante mexicano confía en que llegan con buen ritmo a la justa mundialista

La ilusión está más viva que nunca en la Selección Mexicana. A unos días de debutar en la Copa del Mundo 2026, el discurso dentro del Tricolor es claro: no conformarse y soñar en grande.

Luego de la victoria sobre Serbia en el último encuentro de preparación, el atacante mexicano, Roberto Alvarado, reconoció que el equipo mantiene los pies en la tierra, pero sin renunciar a las grandes aspiraciones.

"Para nosotros hacer historia es primero ganar los tres primeros partidos de fase, ir avanzando. Quizá la gente dirá que estamos locos por pensar y soñar con estar en una Final del Mundo, pero creo que sería el objetivo. Es ir paso a paso y partido a partido", señaló Alvarado.
Roberto Alvarado en el partido amistoso ante Serbia | MEXSPORT
Roberto Alvarado en el partido amistoso ante Serbia | MEXSPORT

El optimismo es compartido por el resto del plantel. Uno de los líderes del grupo, Orbelín Pineda, destacó el compromiso y la ilusión con la que llega el equipo al Mundial.

"Esta playera es un orgullo, es una buena oportunidad para dar el 100 por ciento de cada uno. Estamos para grandes cosas, con la ilusión al tope. Estamos todos al 100 por ciento y lo primordial es empezar con el pie derecho el 11", comentó Orbelín Pineda.
Orbelín Pineda habló de la exigencia en la Selección Mexicana | IMAGO7
Orbelín Pineda habló de la exigencia en la Selección Mexicana | IMAGO7

Por su parte, Jesús Gallardo valoró el funcionamiento mostrado ante Serbia y la forma en que el equipo cerró su preparación rumbo al torneo.

"Contentos con el resultado, sabíamos que sería un gran partido. Aquí en nuestra casa teníamos que cerrar bien, estamos muy felices por el funcionamiento del equipo", afirmó.

Sobre la posibilidad de arrancar como titular en el debut mundialista, Gallardo dejó la decisión en manos del técnico."El que decidirá será Javier y esperamos que ponga el mejor cuadro", agregó.

Gallardo y Vega jugaron ante Serbia de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
Gallardo y Vega jugaron ante Serbia de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT
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