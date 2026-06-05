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Futbol

Mundial 2026: Irak, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo

La selección de Irak previo a juego del Repechaje Intercontinental | MEXSPORT
Arturo Aguilar Mireles
Arturo Aguilar Mireles 00:30 - 05 junio 2026
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Tras 40 años, Irak vuelve a un Mundial. Con Graham Arnold al mando y los goles de Aymen Hussein, los Leones de Mesopotamia buscarán hacer historia en el Grupo de la Muerte de 2026

Cuando escuchamos hablar de Irak, lo primero que se nos viene a la mente es: conflicto armado, y es que históricamente la nación asiática se ha visto envuelta en distintos enfrentamientos contra naciones como Irán, durante gran parte de los años 80; su invasión a Kuwait que desató la Guerra del Golfo y su larga y desgastante batalla contra Estados Unidos.

Sin embargo, en la Cuna de la Civilización, también se habla de futbol y, más recientemente, cuando su selección logró clasificarse por segunda ocasión a una Copa del Mundo; la primera también fue en México en 1986. Desafortunadamente para el seleccionado iraquí, su primera participación no fue la mejor, al retirarse con pleno de derrotas con un solo gol anotado, en la derrota ante Bélgica por 1-2.

Jugadores de Irak celebran el boleto al Mundial | MEXSPORT
Jugadores de Irak celebran el boleto al Mundial | MEXSPORT

En esta ocasión, Los Leones de Mesopotamia, fieles a su ADN, batallaron y sufrieron para conseguir el boleto para el Mundial 2026. La Segunda Ronda de la eliminatoria asiática la sortearon sin sobresaltos, invictos con seis triunfos en seis juegos. Pero la Tercera Ronda fue distinta; terminaron en el tercer lugar de Grupo detrás de Corea del Sur y Jordania, por lo que tuvieron que tomar parte de una Cuarta Ronda donde vieron cómo Arabia Saudita se clasificaba al Mundial y tuvieron que recurrir a una Quinta Fase donde vencieron con global de 3-2 a Emiratos Árabes Unidos para obtener un boleto al Repechaje Intercontinental.

Ya en la Repesca, disputada en México, Irak se instaló directamente en una de las dos Finales, por su mejor posición en el Ranking FIFA, donde derrotó a Bolivia por 2-1 en el Estadio BBVA, con tantos de Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, convirtiéndose así en el último clasificado al torneo de naciones.

De la mano del técnico Graham Arnold y con jugadores como el propio Hussein, referente histórico del ataque y principal goleador de los Leones de Mesopotamia y de Zidane Iqbal, mediocampista creativo formado en el Manchester United, Irak busca su primer punto en un Mundial y dar la sorpresa en el llamado Grupo de la Muerte, donde aparecen también Francia, Senegal y Noruega.

Calendario de Irak en Fase de Grupos

Partido

Fecha

Hora

Sede

Irak vs Noruega

16 de junio

16:00 hrs

Boston

Francia vs Irak

22 de junio

15:00 hrs

Filadelfia

Senegal vs Irak

26 de junio

13:00 hrs

Toronto

Figura actual: Aymen Hussein

Aymen Hussein llega al Mundial 2026 como el gran emblema de Irak y la voz de mando en ataque. Con más de 30 goles con su selección, el delantero de 30 años confirmó su peso histórico al aparecer en el momento más importante: anticipó dentro del área y marcó el 2-1 ante Bolivia en Monterrey, el tanto que selló el regreso iraquí a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.

Aymen Hussein marcó el gol ante Bolivia que le dio la clasificación al Mundial a Irak | MEXSPORT
Aymen Hussein marcó el gol ante Bolivia que le dio la clasificación al Mundial a Irak | MEXSPORT

Aunque su carrera no tuvo escala en Europa, Hussein construyó un recorrido sólido con experiencias en ligas de Emiratos Árabes y Marruecos, además de su presente en Al-Karma SC. Su olfato goleador también quedó demostrado en París 2024, donde anotó dos veces en tres partidos olímpicos, y en la eliminatoria mundialista, en la que sus ocho goles lo terminaron de convertir en héroe nacional.

Números de Irak en Mundiales

Partidos jugados

3

Partidos ganados

0

Partidos empatados

0

Partidos perdidos

3

Goles a favor

1

Goles en contra

3

Títulos

0

Mejor participación

México 1986 (Fase de Grupos)

Director Técnico: Graham Arnold

El gran responsable del regreso de Irak a una Copa del Mundo es Graham Arnold. El entrenador australiano, que asumió el cargo en mayo de 2025 para enderezar un rumbo complicado, logró en poco tiempo transformar al equipo en un conjunto competitivo y ordenado. Su llegada representó una apuesta fuerte por parte de la dirigencia, confiando en su probada experiencia internacional. "Para lo único que estoy aquí es para hacer sentir orgullosos a Irak y a los hinchas", afirmó en su presentación, una promesa que ya cumplió al asegurar el boleto a la máxima cita.

Graham Arnold durante partido de Irak | MEXSPORT
Graham Arnold durante partido de Irak | MEXSPORT

Con esta hazaña, Arnold, de 62 años, inscribió su nombre en la historia grande del futbol asiático al convertirse en el primer técnico en clasificar a dos selecciones distintas de la confederación a un Mundial masculino. Atrás quedó su exitoso paso por Australia, a la que llevó a Octavos de Final en Qatar 2022. Su extensa trayectoria, forjada desde sus inicios como asistente de Guus Hiddink hasta sus títulos en la A-League con Central Coast Mariners y Sydney FC, ha sido fundamental para este rápido impacto en el seleccionado iraquí, devolviéndole la confianza a un plantel que ahora sueña en grande.

Convocados por Irak

El combinado iraquí ya presentó su lista de convocados para el Mundial 2026, donde destacan los nombres de Aymen Hussein, Zidane Iqbal y el joven Ali Jasim.

Jugador

Posición

Equipo

Ahmed Basil

Portero

Al-Talaba

Jalal Hassan

Portero

Al-Zawraa

Fahad Talib

Portero

Al-Shorta

Hussein Ali

Defensa

Pogoń Szczecin (Polonia)

Merchas Doski

Defensa

Viktoria Plzen (Chequia)

Akam Hashem

Defensa

Al-Zawraa

Frans Putros

Defensa

Persib Bandung (Indonesia

Mustafa Saadoon

Defensa

Al-Shorta

Rebin Sulaka

Defensa

Port FC (Tailandia)

Zaid Tahseen

Defensa

Pakhtakor (Uzbekistán)

Ahmed Yahya

Defensa

Al-Shorta

Manaf Younis

Defensa

Al-Shorta

Amir Al-Ammari

Mediocampista

KS Cracovia (Polonia)

Youssef Amyn

Mediocampista

AEK Larnaca (Chipre)

Ibrahim Bayesh

Mediocampista

Al-Dhafra (Emiratos Árabes Unidos)

Marko Farji

Mediocampista

Venezia FC (Italia)

Zidane Iqbal

Mediocampista

FC Utrecht (Países Bajos)

Zaid Ismail

Mediocampista

Al-Talaba

Ali Jassim

Mediocampista

Al-Najma (Arabia Saudita)

Ahmed Qasim

Mediocampista

Nashville SC (Estados Unidos)

Aimar Sher

Mediocampista

Sarpsborg 08 (Noruega)

Kevin Yakob

Mediocampista

AGF Aarhus (Dinamarca)

Mohanad Ali

Delantero

Dibba Al-Hisn (Emiratos Árabes Unidos)

Aymen Hussein

Delantero

Al-Karma

Ali Al Hamadi

Delantero

Ipswich Town (Inglaterra)

Ali Yousef

Delantero

Al-Talaba

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