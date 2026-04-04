¡Fiesta nacional! Irak celebra histórica clasificación a la Copa del Mundo 2026

La espera de cuatro décadas terminó y el pueblo iraquí lo sabe. Tras sellar un dramático e histórico pase a la Copa del Mundo 2026 a través del Repechaje Intercontinental, la selección de Irak aterrizó en suelo patrio para desatar una celebración que ha paralizado por completo la capital, Bagdad.

Selección de Irak tras lograr el pase al Mundial 2026 l MEXSPORT

Lo que comenzó como un sueño en el césped del "Gigante de Acero" en México, se transformó este sábado en una marea humana. Los "Leones de Mesopotamia" recorrieron las principales avenidas de la ciudad sobre un autobús descapotable, rodeados de miles de aficionados que, entre cánticos, bailes y banderas al aire, agradecieron el regreso del país a la máxima vitrina del fútbol tras 40 años de ausencia.

DÍA HISTÓRICO EN IRAK

La hazaña cobra un tinte especial por el contexto histórico. La última y única vez que Irak había disputado una cita mundialista fue precisamente en México 1986. Ahora, el destino quiso que fuera nuevamente en tierras mexicanas donde el conjunto asiático consiguiera el boleto que les permitirá volver a competir contra la élite del fútbol global.

Irak celebra clasificación al Mundial | X: @IraqNT_EN

"Un día para nunca olvidar... la capital, Bagdad, se ve desbordada por la alegría y la celebración iraquí".

Durante el desfile, se pudo ver a los jugadores visiblemente emocionados, compartiendo fotografías del triunfo en el repechaje y ondeando la bandera nacional ante una multitud que no dejó de corear sus nombres.

استمرارُ الاحتفالاتِ في شوارعِ بغداد 🇮🇶🎉🔥

وحافلةُ منتخبِنا الوطني 🚌 تواصلُ مسيرتها بين الجماهير ❤️🦁

بعد التأهّلِ إلى مونديال 2026 🌍



The celebrations continue in Baghdad amidst an outpouring of love and joy following our 2026 World Cup qualification ♥️🦁 pic.twitter.com/wn03clDlV3 — Iraq National Team (@IraqNT_EN) April 4, 2026

RECONOCIMIENTO DEL ESTADO

La magnitud del logro trascendió lo deportivo para convertirse en un asunto de orgullo nacional. Tras el baño de masas en las calles, la delegación fue recibida por el Primer Ministro, Mohammed Shia' Al Sudani.

En un acto oficial que culminó con una comida en honor a los atletas, el mandatario destacó el papel del equipo como un símbolo de unidad y alegría para el país.

Irak se prepara ahora para un 2026 que promete ser inolvidable, llevando consigo no solo la ilusión de un equipo, sino el corazón de toda una nación que vuelve a sonreír gracias al balón.