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Futbol

Atlético de San Luis entra en la recta final para elegir DT; Diego Mejía sigue en la pelea

Diego Mejía | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:40 - 19 mayo 2026
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El conjunto potosino sigue en la búsqueda del remplazo de Guillermo Abascal

Atlético de San Luis ya tendría reducida a dos opciones la carrera por la dirección técnica del equipo y será en las próximas horas cuando la directiva rojiblanca tome la decisión definitiva rumbo al Apertura 2026.

Diego Mejía, entrenador mexicano | IMAGO7

ENTRENADOR MEXICANO EN LA MIRA

Entre los perfiles que continúan con posibilidades aparece Diego Mejía, entrenador mexicano que actualmente dirige al Atlético Ottawa, institución perteneciente al Grupo Atlético de Madrid.

El técnico logró recientemente uno de los éxitos más importantes del club canadiense tras llevarlo al título de liga, situación que elevó considerablemente su proyección dentro de la estructura del grupo español.

Diego Mejía, entrenador mexicano | IMAGO7

Dentro de la dirigencia potosina consideran como un punto a favor que Mejía conozca la filosofía de trabajo implementada por Atlético de Madrid, además de destacar su crecimiento como entrenador fuera de México.

La otra opción corresponde a un estratega extranjero cuyo nombre ha sido manejado con total hermetismo por la institución. De concretarse su llegada, sería su primera aventura dentro de la Liga MX y también la primera ocasión en su carrera trabajando con futbolistas mexicanos, un aspecto que actualmente analiza la directiva antes de tomar la decisión final.

Fuentes cercanas al club señalan que durante esta semana se realizaron reuniones y entrevistas con ambos candidatos, revisando temas deportivos, metodología de trabajo, adaptación al proyecto y conformación de cuerpos técnicos. La intención del Atlético de San Luis es cerrar el tema del nuevo entrenador este mismo viernes.

El plan de la institución es que el técnico elegido pueda arribar a San Luis Potosí alrededor del 29 de mayo para comenzar de inmediato con la planeación del próximo torneo.

Atlético de San Luis escudo | IMAGO7

Otro de los perfiles que fue analizado por la directiva fue el portugués Nuno Campos, auxiliar de Renato Paiva en Toluca; sin embargo, el tema de la comunicación terminó pesando en las negociaciones, ya que parte de su cuerpo técnico únicamente hablaba portugués, algo que generó dudas dentro del club.

Con información de Karen Peña.

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