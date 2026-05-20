¡Por uno más! Efraín Juárez y su palmarés como DT y auxiliar

Efraín Juárez buscará ampliar su palmarés como entrenador. El estratega mexicano ha sorprendido a propios y extraños al comandar a Club Universidad a no sólo ser el mejor equipo del Clausura 2026, sino que también los llevó hasta la Final del torneo donde buscarán romper la racha de 15 años sin ser campeones de la Liga MX.

Esta no es la primera vez que el estratega mexicano ha tenido éxito. De hecho, en su corta carrera como entrenador ya presume de resultados importantes y ahora buscará sumar uno más al vencer a Cruz Azul en la Final.

La carrera de Efraín Juárez como DT

Efraín Juárez colgó los botines como futbolista profesional en el 2020 despidiéndose tras un breve paso con el Vålerenga de Noruega. Ese mismo año, el mexicano inició su carrera como entrenador al ser el asistente de Ronny Deila.

Efraín fue el asistente de Deila durante dos años en el New York City, fue justamente en este equipo donde vio su primer campeonato dentro de un cuerpo técnico. El conjunto estadounidense se coronó en la Copa MLS en la temporada 2020-21.

Efraín siguió a Deila al Standard Lieja y al Brujas sin embargo, no lograron encontrar el mismo éxito que en NYFC. Aun así, Efraín Juárez fue contratado para emprender su primer trabajo como entrenador principal en Colombia con Atlético Nacional.

Efraín Juárez apuntando al cielo tras el fallo del penal de Henry Martín | MEXSPORT

Títulos en Colombia

El impacto de Efraín Juárez en Colombia fue inmediato pues, aunque sólo logró dirigir 27 partidos y fue expulsado en un par de ocasiones, el mexicano logró comandar al Nacional a dos títulos en la misma temporada.

Efraín logró llegar al conjunto colombiano a ser campeones de liga en la temporada 2024, además, logró comandar al equipo desde los Cuartos de Final en la Copa de Colombia para que se coronaran y conquistaran el doblete.

Efraín Juárez clasificó al Atlético Nacional a la Copa Libertadores | X: @nacionaloficial

¿El cuarto llega con Pumas?

Con tan sólo dos años como entrenador principal Efraín Juárez tiene la posibilidad de conquistar su tercer título y demostrar que su éxito como entrenador no es sólo casualidad. El DT está a 180 minutos de un título más y lo que es mejor para él, sería con el equipo que lo llevó a primera división como jugador.