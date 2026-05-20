¿Perdona a Faitelson? José Ramón Fernández revela toda la verdad

La relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson, una de las duplas más icónicas del periodismo deportivo en México, continúa fracturada. A pesar de los recientes rumores que inundaron las redes sociales sobre una presunta tregua entre el maestro y el alumno, el propio "Joserra" ha salido a desmentir categóricamente cualquier acercamiento.

José Ramón Fernández | MEXSPORT

Aquí te contamos los detalles de la controversia y la postura real del veterano periodista.

La polémica se encendió luego de que el portal de noticias Contramuro publicara una nota asegurando que Faitelson le había pedido disculpas a su mentor y que este las había aceptado, sellando así una reconciliación histórica.

La respuesta de José Ramón Fernández no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el periodista citó la publicación y apagó de golpe las especulaciones con un contundente mensaje:

"¿De qué hablan? No inventen noticias para ganar likes. Totalmente falso", sentenció Joserra.

¿De qué hablan? No inventen noticias para ganar likes. Totalmente falso — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 19, 2026

Luego de este mensaje el medio borró la publicación de las redes, confirmando que se trataba de una noticias falsa.

LO ÚLTIMO DE JOSERRA Y FAITELSON

La tensión entre ambos comunicadores no es nueva, pero alcanzó su punto más crítico durante la pasada ceremonia de votación al Salón de la Fama del Fútbol. En dicho evento, David Faitelson intentó acercarse a José Ramón para ofrecerle una disculpa frontal por los roces del pasado tras su polémica salida a Televisa.

Sin embargo, el intento de Faitelson fue rechazado. Lejos de conmoverse, Fernández ha dejado claro en posteriores declaraciones que no cree en la autenticidad de ese gesto, argumentando que todo se trató de una estrategia mediática por parte de su exalumno para "quedar bien" ante el público y la prensa.

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla