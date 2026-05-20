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Futbol

Friburgo vs Aston Villa: ¿Dónde ver la Final de la Europa League?

Friburgo vs Aston Villa | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:26 - 19 mayo 2026
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Un título continental se define en Estambul

El enfrentamiento entre Freiburg y Aston Villa, correspondiente a la Liga Europa, se llevará a cabo el próximo 20 de mayo de 2026 a las 13:00. El encuentro tendrá lugar en el Tupras Stadium bajo la dirección arbitral de Francois Letexier. Ambos conjuntos buscarán la gloria continental en una de las citas más esperadas de la temporada 2025/2026.

El Freiburg llega a este compromiso tras una serie de resultados mixtos, acumulando dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El equipo alemán logró una contundente victoria ante el RB Leipzig (4:1) el 16.05.2026, pero previamente cayó frente al Hamburger SV (3:2) el 10.05.2026. En el ámbito europeo, superó al Braga (3:1) el 07.05.2026, tras haber perdido contra el mismo rival (2:1) el 30.04.2026, además de registrar un empate ante el Wolfsburg (1:1) el 03.05.2026. Por su parte, el Aston Villa presenta un registro idéntico de dos triunfos, un empate y dos derrotas. Los ingleses vienen de vencer al Liverpool (4:2) el 15.05.2026 y de empatar con el Burnley (2:2) el 10.05.2026. En la competición continental, golearon al Nottingham Forest (4:0) el 07.05.2026, aunque sufrieron una derrota ante el Tottenham Hotspur (1:2) el 03.05.2026 y otra caída frente al Nottingham Forest (1:0) el 30.04.2026. Este duelo final representa la culminación de sus trayectorias europeas esta campaña.

Bayern inició con la desventaja ante Friburgo l AP

En el Freiburg, Igor Matanovic se erige como la figura principal del ataque. Su rol táctico es fundamental para el esquema ofensivo del equipo alemán, destacando por su capacidad para generar peligro constante en el área rival. Por el lado del Aston Villa, Amadou Onana es el pilar del centro del campo. Su importancia radica en el equilibrio que aporta al conjunto inglés, siendo una pieza clave tanto en la recuperación de balones como en la transición hacia el ataque. Ambos jugadores llegan como los referentes estadísticos de sus respectivos clubes para esta gran final.

Aston Villa festejando su triunfo ante Liverpool l AP

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER FRIBURGO VS ASTON VILLA?

  • Fecha: miércoles 20 de mayo

  • Hora: 13:00 horas del centro de México

  • Lugar: Tüpraş Stadium

  • Dónde ver: Claro Sports, ESPN

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