Jenni Hermoso será homenajeada en Madrid; estadio llevará su nombre

La futbolista española Jenni Hermoso, actual jugadora de Tigres de la Liga MX Femenil, será homenajeada en Madrid con la designación de un estadio que llevará su nombre en el municipio de Ciempozuelos.

La iniciativa fue aprobada por el Ayuntamiento local con mayoría absoluta durante el pleno, en el que PSOE, Más Madrid y Ciudadanos por Ciempozuelos votaron a favor, mientras que PP y Vox se posicionaron en contra.

La propuesta, presentada el pasado 25 de marzo, se da en paralelo a la rehabilitación integral de una de las principales infraestructuras deportivas de la localidad. Como parte de este proyecto, el renovado estadio municipal será inaugurado el próximo domingo 12 de abril, fecha en la que se formalizará el homenaje a la jugadora madrileña.

Jenni Hermoso, de Tigres Femenil, fue víctima de la lesbofobia | IMAGO 7

Un reconocimiento al futbol femenino

Desde el Ayuntamiento de Ciempozuelos se destacó que la decisión responde a la intención de dotar al recinto de una identidad que represente valores como el esfuerzo, la superación y el compromiso social. Además, se busca contribuir a visibilizar el papel del deporte femenino en España.

"Queremos intentar comenzar a corregir la falta de visibilidad histórica que ha tenido hasta ahora el deporte femenino. Con esto, más allá de poner en valor la carrera de Jennifer, se homenajea al deporte femenino y, especialmente, al fútbol femenino", aseguró Raquel Jimeno, alcaldesa del municipio.

La regidora también subrayó la influencia de la jugadora en las nuevas generaciones: "Hermoso es un referente para nuestros niños y para nuestras niñas", recalcó. Asimismo, añadió que la futbolista estaría "muy agradecida y contenta, y deseando pisar el estadio" y que "se mostró dispuesta a ayudar a impulsar y promover el deporte femenino en Ciempozuelos".

Jenni Hermoso destacó nivel de la Liga MX Femenil | IMAGO7

Actualidad de Jenni Hermoso en México

Actualmente, Jenni Hermoso se encuentra en México disputando el Torneo Clausura de la Liga MX Femenil con Tigres Femenil. El equipo regiomontano ocupa la cuarta posición de la clasificación y recientemente empató ante Chivas en la recta final de la temporada.

En lo que va del torneo, la delantera ha participado en 12 de las 16 jornadas disputadas, registrando un gol. A sus 35 años, la atacante cuenta con una amplia trayectoria en clubes como el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Barcelona, así como en el Tyresö FF, el Paris Saint-Germain y el Pachuca Femenil.

A lo largo de su carrera, ha conseguido títulos como la UEFA Women's Champions League, siete Ligas y cinco Copas de la Reina, además de diversos reconocimientos individuales. Entre ellos destacan el Balón de Plata 2023, obtenido tras proclamarse campeona del mundo con la selección española en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, así como cinco trofeos Pichichi y un título en la Liga mexicana.