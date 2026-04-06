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Futbol

¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo

Alicia Cervantes a un gol de alcanzar la marca de Omar Bravo | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:03 - 05 abril 2026
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La delantera de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Alicia Cervantes, está a nada de hacer historia con el club

Alicia Cervantes logró una anotación más ante Tigres Femenil en la Jornada 16 del Clausura 2026; la goleadora llegó a 159 tantos con Chivas, colocándose a solo uno de igualar el récord histórico de Omar Bravo.

El histórico delantero mexicano mantiene la marca con 160 goles, pero ahora ve cómo su legado está en serio peligro.

Un legado que ya es histórico en Chivas

Más allá del récord, Alicia Cervantes ya tiene su nombre grabado en la historia de Chivas. Desde su llegada en 2020, se ha convertido en una de las máximas referentes del equipo y del futbol mexicano.

Campeona, goleadora y pieza clave en múltiples torneos, ‘Licha’ ha sido sinónimo de consistencia y goles, consolidándose como una de las mejores jugadoras en la historia de la Liga MX Femenil.

Alicia Cervantes celebra con Chivas en el partido ante Mazatlán | IMAGO 7
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