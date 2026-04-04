¿Cuándo y dónde ver Tigres vs Chivas de la Liga MX Femenil?

Arranca la penúltima fecha del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil; en Guadalajara las Chivas reciben a Tigres en busca de recuperar terreno y meterse en el top tres de cara a la fiesta grande del futbol mexicano que siguen liderando las Rayadas de Monterrey.

El rebaño llega a este duelo con 31 unidades, ubicadas en sexto puesto, pero con un partido menos; mientras que, las Amazonas aparecen en el cuarto puesto con 33 unidades solo seis puntos de las otras regiomontanas y que parece complicado poder soñar con el liderato a falta de dos jornadas.

Jugadoras de Chivas en celebración durante el partido ante Mazatlán en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

¿Cómo fueron sus partidos más recientes?

Después de tres empates consecutivos, Chivas se reencontró con el triunfo en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante Mazatlán y está prácticamente clasificado a la Fiesta Grande. El Rebaño se impuso gracias a un solitario gol de Alicia Cervantes, que llegó a 158 goles con las rojiblancas.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Mazatlán | IMAGO 7

La goleadora de Chivas aprovechó la primera oportunidad que tuvo para abrir el marcador y adelantar a las locales. Sin embargo, las dudas en torno al equipo dirigido por Antonio Contreras no se despejan, ya que no pudieron ampliar el marcador y se conformaron con el triunfo 1-0.

El único tanto cayó después de que Denise Castro condujo y evitó un par de faltas para llegar hasta tres cuartos de campo, desde donde filtró el esférico para Licha, en una jugada apretada que estuvo al límite del fuera de lugar. Una vez dentro del área, la delantera definió cruzado sobre la salida de Daniela Soltera al minuto 22.

Ordoñez abrió el camino de Tigres ante Tijuana |MEXSPORT

Por su parte, Las amazonas se afianzaron en los puestos de Liguilla tras regresar a la senda de la victoria. Tigres Femenil superó a Tijuana en la Frontera para asegurar su puesto en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Tigres tardó en abrir el camino rumbo a la victoria, pero cerca de la hora de partido, rompió el cero de la mano de su máxima goleadora, la mexicana Diana Ordoñez. Tan sólo cuatro minutos después del tanto de Ordoñez, Stefany Mayor apareció para marcar un verdadero golazo y así sellar el triunfo de las Amazonas en la Frontera.

¿A qué hora ver?

El duelo está puesto para el duelo entre los Tigres y las Chivas este 5 de abril, Domingo de Resurrección, en punto de las 18:00hrs, tiempo del centro de México, desde el Universitario de Nuevo León y podrás seguirlo a través de FOX One.

Fecha: 5 de abril

Hora: 18:00

Estadio: U de Nuevo León