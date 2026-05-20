¡Boletos agotados! Pumas vs Cruz Azul tendrá lleno en el Olímpico Universitario

La Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul se jugará con un Estadio Olímpico Universitario completamente lleno, luego de que el Club Universidad anunciara oficialmente el agotamiento de todos los boletos disponibles para el partido de vuelta.

Estadio Olímpico Universitario, previo al Pumas vs América | MEXSPORT

A través de sus redes sociales, Pumas confirmó que las entradas para el encuentro del próximo domingo a las 19:00 horas se agotaron tras dos días de preventa y venta general, agradeciendo a su afición por la respuesta y el apoyo mostrado rumbo al duelo más importante del torneo.

El Olímpico Universitario vivirá así una de sus mejores entradas de los últimos años, con cerca de 59 mil aficionados en las tribunas para respaldar al conjunto auriazul en busca del título. Aunque el inmueble tiene una capacidad superior a los 70 mil espectadores, desde hace varios años algunos sectores permanecen cerrados por cuestiones de seguridad, reduciendo considerablemente el aforo disponible.

La expectativa alrededor de la serie ha sido enorme desde que quedaron definidos los finalistas, pues además del histórico peso de ambos clubes, el duelo representa una edición más de una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano en los últimos años y que ha sido apodado como el 'Clásico de la obsesión'

🚨 Los boletos para el juego de vuelta de la Final se han agotado.🚨



Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. 🫶



Este domingo C.U. será nuestra fortaleza y el Goya sonará a todo lo que da 👊



¡Vamos Junt8s Por la 8! 💙💛#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/B7VxwHbTiW — PUMAS (@PumasMX) May 20, 2026

QUEJAS DE AFICIONADOS POR LA VENTA

Pese al entusiasmo generado por el lleno total, en redes sociales también surgieron críticas de parte de algunos aficionados universitarios, quienes señalaron problemas durante el proceso de compra.

Varios usuarios aseguraron que desde las primeras horas del día ya no existían boletos disponibles, mientras que otros denunciaron la presencia de revendedores ofreciendo entradas a precios muy superiores a los oficiales.

Estadio Olímpico Universitario | Imago7