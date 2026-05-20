Mundial 2026: las estrellas que jugarían su última Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 no solo marcará el inicio de un nuevo formato con 48 selecciones, también podría representar el adiós mundialista de varias leyendas que dominaron el futbol internacional en los últimos años.

Figuras históricas llegarían al torneo en la recta final de sus carreras y tendrían en México, Estados Unidos y Canadá su última gran cita con sus selecciones.

Uno de los casos más llamativos será el de Lionel Messi. El campeón del mundo en Qatar 2022 disputará su sexta Copa del Mundo. Aunque todavía mantiene un gran nivel, todo indica que 2026 será el cierre de una carrera histórica con Argentina.

Otro que viviría su despedida mundialista sería Cristiano Ronaldo. El portugués llega con 41 años y terminará su legado disputando otro Mundial con Portugal. Además, también alcanzará seis participaciones mundialistas, una marca histórica para el futbol internacional.

Messi puede disputar su sexto Mundial | MEXSPORT

En Croacia, Luka Modrić tendrá su última oportunidad de jugar una Copa del Mundo. El mediocampista del Milán buscará despedirse tras convertirse en uno de los jugadores más importantes en la historia de su país, luego de llevarlos a una final mundialista y a múltiples grandes actuaciones internacionales.

Brasil también podría despedir a una de sus máximas figuras recientes con Neymar. El atacante tendrá posiblemente su última oportunidad de conquistar el título mundial con la verdeamarela, algo que se le ha negado a lo largo de su carrera.

Para México, el nombre que más destaca es el de Guillermo Ochoa. El arquero podría disputar un Mundial más con 40 años y despedirse jugando en casa, convirtiéndose nuevamente en uno de los referentes de la selección mexicana en una Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Otros futbolistas como Mohamed Salah, James Rodríguez, también podrían cerrar su etapa mundialista en el torneo del 2026, dependiendo de su nivel y continuidad con sus selecciones.

Así, la Copa del Mundo de 2026 perfila un torneo especial, mientras nuevas figuras buscarán convertirse en las próximas estrellas globales, varias leyendas tendrían la oportunidad de despedirse del escenario más importante del futbol mundial.