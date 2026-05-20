¡Listos los faraones! Egipto ha publicado su lista de convocados para el Mundial 2026

Egipto ha dado a conocer su lista de 27 convocados para disputar la Copa del Mundo 2026. "Los Faraones" presentan una de sus mejores convocatorias de los últimos tiempos, encabezados por Mohamed Salah.

🚨🇪🇬 OFFICIAL: Egypt World Cup squad has been released. 🏆✨ pic.twitter.com/iFVc9MKScC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

Una plantilla encabezada por Mohamed Salah

Una plantilla llena de jugadores en su liga nacional o en la Saudí Pro League, en un grupo G, Bélgica será el claro favorito en llenarse el liderato, quedando el espacio del 2.º lugar entre Irán, Nueva Zelanda y Egipto.

Los jugadores más destacados:

Mohamed Salah (Liverpool)

Omar Marmoush (Manchester City)

Un ataque que pondrá a “Los Faraones” a competir por un pase a la siguiente ronda del torneo más importante del futbol entre Selecciones.

Egipto l AP

El posible último Mundial de Salah

Esta temporada marcará la última de Mohamed Salah en el Liverpool, por lo que el futuro del egipcio es incierto; lo que es seguro es que podría estar viviendo su último Mundial con “Los Faraones”.

Salah ha disputado más de 113 partidos oficiales con la Selección de Egipto, marcando más de 65 goles y registrando alrededor de 34 asistencias. Es la máxima figura de "Los Faraones", siendo el segundo máximo goleador histórico de su país y el jugador egipcio con más anotaciones en Copas del Mundo.