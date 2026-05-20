Portada RÉCORD 20 mayo 2026
Portada RÉCORD 20 mayo 2026
Lo Último
05:30 Portada RÉCORD 20 mayo 2026
02:00 A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar
01:00 Uruguay 1930: el principio de todo
00:00 Mundial 2026: Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
23:58 Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo
23:41 Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs
23:28 Chelito Delgado pide la renovación de Joel Huiqui sin importar el resultado de la Final
23:26 Friburgo vs Aston Villa: ¿Dónde ver la Final de la Europa League?
23:24 Sergio Mayer renuncia a Morena: El diputado federal se separa de manera definitiva del partido político
22:40 Atlético de San Luis entra en la recta final para elegir DT; Diego Mejía sigue en la pelea
Lo Último
05:30 Portada RÉCORD 20 mayo 2026
02:00 A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar
01:00 Uruguay 1930: el principio de todo
00:00 Mundial 2026: Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
23:58 Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo
23:41 Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs
23:28 Chelito Delgado pide la renovación de Joel Huiqui sin importar el resultado de la Final
23:26 Friburgo vs Aston Villa: ¿Dónde ver la Final de la Europa League?
23:24 Sergio Mayer renuncia a Morena: El diputado federal se separa de manera definitiva del partido político
22:40 Atlético de San Luis entra en la recta final para elegir DT; Diego Mejía sigue en la pelea
Tendencia
Te recomendamos