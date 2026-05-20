05:30 Portada RÉCORD 20 mayo 2026

02:00 A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar

01:00 Uruguay 1930: el principio de todo

00:00 Mundial 2026: Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

23:58 Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo

23:41 Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs

23:28 Chelito Delgado pide la renovación de Joel Huiqui sin importar el resultado de la Final

23:26 Friburgo vs Aston Villa: ¿Dónde ver la Final de la Europa League?

23:24 Sergio Mayer renuncia a Morena: El diputado federal se separa de manera definitiva del partido político