Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 20 mayo 2026

Portada RÉCORD 20 mayo 2026
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 05:30 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Lo Último
05:30 Portada RÉCORD 20 mayo 2026
02:00 A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar
01:00 Uruguay 1930: el principio de todo
00:00 Mundial 2026: Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
23:58 Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo
23:41 Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs
23:28 Chelito Delgado pide la renovación de Joel Huiqui sin importar el resultado de la Final
23:26 Friburgo vs Aston Villa: ¿Dónde ver la Final de la Europa League?
23:24 Sergio Mayer renuncia a Morena: El diputado federal se separa de manera definitiva del partido político
22:40 Atlético de San Luis entra en la recta final para elegir DT; Diego Mejía sigue en la pelea
Tendencia
1
Futbol Futuro de Efraín Juárez en Pumas se tambalea; ya tiene ofertas de Europa
2
Futbol Davi'an Kimbrough, convencido de jugar por México: ¿Cuál es el último obstáculo para que deje de jugar para EE. UU.?
3
Futbol ¡Todo listo! Designaciones arbitrales para las Finales de Ida y Vuelta entre Pumas y Cruz Azul
4
Opinión Huiquinbauer se queda
5
Futbol ¿Y Paulinho? Cristiano Ronaldo comanda convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
6
Futbol El día que Keylor Navas se coronó en CU enfrentando a Pumas
Te recomendamos
Portada RÉCORD 20 mayo 2026
Portada del día
20/05/2026
Portada RÉCORD 20 mayo 2026
A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar
Futbol
20/05/2026
A 22 días del Mundial 2026: La primera sustitución por conmoción ocurrió en el Francia 4-1 México, en 1930, el portero Alexis Thépot salió y Augustin Chantrel ocupó su lugar
Uruguay 1930: el principio de todo
Futbol
20/05/2026
Uruguay 1930: el principio de todo
Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo | RÉCORD
Futbol
20/05/2026
Mundial 2026: Canadá, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo
Empelotados
19/05/2026
Querido reportero es bajado de su auto a punta de pistola en pleno enlace en vivo
Jalen Brunson tuvo una actuación sobresaliente con los Knicks | AP
Basquetbol
19/05/2026
Knicks borran déficit de 22 puntos en 4to periodo y pegan primero en serie ante Cavs