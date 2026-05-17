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Portada RÉCORD 17 mayo 2026

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REDACCIÓN RÉCORD
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00:03 "No quiero ver un partido del Guadalajara otra vez": Cruz Azul se burla de Chivas con canción de Little Jesus
00:01 “A todos se nos quitó jugadores”: Joel Huiqui descarta que se condicione el campeonato por no tener seleccionados
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