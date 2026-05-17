05:00 Portada RÉCORD 17 mayo 2026

00:55 Mundial 2026: Turquía, todo lo que debes saber para el Mundial 2026

00:39 Agustin Palevcino manda advertencia tras pase de Cruz Azul: ‘Es esto a lo que vine’

00:35 Ronda Rousey aplasta a Gina Carano en 17 segundos en su regreso al octágono

00:15 Joel Huiqui espera seguir en Cruz Azul y se ilusiona con la décima

00:13 Agenda de los juegos de HOY domingo 17 de mayo

00:05 Gabriel Milito: “El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos por la final”

00:03 "No quiero ver un partido del Guadalajara otra vez": Cruz Azul se burla de Chivas con canción de Little Jesus

00:01 “A todos se nos quitó jugadores”: Joel Huiqui descarta que se condicione el campeonato por no tener seleccionados