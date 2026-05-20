Monterrey hará historia en el Mundial 2026: albergará el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo

Monterrey está a un mes de convertirse en escenario de un momento histórico para el futbol mundial. El próximo 20 de junio, la ciudad albergará el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo cuando Japón se enfrente a Túnez en el Estadio Monterrey.

La cifra representa un momento simbólico para la FIFA y para la Sultana del Norte, que quedará marcada dentro de los libros de historia de los Mundiales. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 se han disputado 964 encuentros mundialistas, y con el nuevo formato de 48 selecciones, el torneo del 2026 será el encargado de alcanzar la histórica marca de mil partidos.

Monterrey será sede de un momento histórico para la FIFA

El duelo entre japoneses y tunecinos corresponde a la fase de grupos y será uno de los encuentros más especiales de toda la justa mundialista.

Jugadores de Túnez celebran gol ante Uganda | X: @CAF_Online

Aunque no involucra a una de las selecciones favoritas al título, el partido tendrá un peso histórico por lo que representa dentro de la evolución de la Copa del Mundo.

Además, Monterrey se convertirá en una de las pocas ciudades en recibir un encuentro conmemorativo de este nivel. El Estadio Monterrey será el escenario donde quedará registrada oficialmente la marca histórica ante miles de aficionados de distintas partes del mundo.

La ciudad ya comienza a vivir el ambiente mundialista con la preparación de infraestructura, seguridad y logística para recibir a las selecciones y turistas internacionales.

Estadio Monterrey | IMAGO7

Japón y Túnez protagonizarán el partido 1000 de los Mundiales

La presencia de Japón también ha generado expectativa debido a que la selección asiática realizará parte de su concentración previa en Nuevo León antes del torneo.

Para Monterrey, el Mundial del 2026 no solo significará recibir partidos, sino convertirse en protagonista de uno de los capítulos históricos más importantes en la historia de las Copas del Mundo. El 20 de junio quedará marcado como el día en que la ciudad fue sede del partido 1000 de los Mundiales.