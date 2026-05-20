Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Monterrey hará historia en el Mundial 2026: albergará el partido 1000 en la historia de las Copas del Mundo

Estadio Monterrey previo al partido entre Surinam y Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Estadio Monterrey previo al partido entre Surinam y Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT
Ricardo Olivares 16:05 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El duelo entre Japón y Túnez del próximo 20 de junio quedará marcado como un momento histórico para la FIFA y para la Sultana del Norte dentro del Mundial 2026

Monterrey está a un mes de convertirse en escenario de un momento histórico para el futbol mundial. El próximo 20 de junio, la ciudad albergará el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo cuando Japón se enfrente a Túnez en el Estadio Monterrey

La cifra representa un momento simbólico para la FIFA y para la Sultana del Norte, que quedará marcada dentro de los libros de historia de los Mundiales. Desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022 se han disputado 964 encuentros mundialistas, y con el nuevo formato de 48 selecciones, el torneo del 2026 será el encargado de alcanzar la histórica marca de mil partidos.

Monterrey será sede de un momento histórico para la FIFA

El duelo entre japoneses y tunecinos corresponde a la fase de grupos y será uno de los encuentros más especiales de toda la justa mundialista. 

Jugadores de Túnez celebran gol ante Uganda | X: @CAF_Online

Aunque no involucra a una de las selecciones favoritas al título, el partido tendrá un peso histórico por lo que representa dentro de la evolución de la Copa del Mundo.

Además, Monterrey se convertirá en una de las pocas ciudades en recibir un encuentro conmemorativo de este nivel. El Estadio Monterrey será el escenario donde quedará registrada oficialmente la marca histórica ante miles de aficionados de distintas partes del mundo.

La ciudad ya comienza a vivir el ambiente mundialista con la preparación de infraestructura, seguridad y logística para recibir a las selecciones y turistas internacionales. 

Estadio Monterrey | IMAGO7

Japón y Túnez protagonizarán el partido 1000 de los Mundiales

La presencia de Japón también ha generado expectativa debido a que la selección asiática realizará parte de su concentración previa en Nuevo León antes del torneo.

Para Monterrey, el Mundial del 2026 no solo significará recibir partidos, sino convertirse en protagonista de uno de los capítulos históricos más importantes en la historia de las Copas del Mundo. El 20 de junio quedará marcado como el día en que la ciudad fue sede del partido 1000 de los Mundiales.

Selección de Japón | x:@jfa_samuraiblue
Lo Último
17:57 García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU
17:49 John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants
17:47 México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir
17:25 Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas
17:23 ¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027
17:18 ¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX
17:02 ¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME
17:02 ¡Realeza en Estambul! Príncipe William presente en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League
17:00 Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:57 DÍA DE MEDIOS: reacciones EN VIVO de PUMAS