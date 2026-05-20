UEFA Europa League: Todos los campeones en la historia del torneo

La UEFA Europa League, anteriormente conocida como la Copa de la UEFA, ha visto a numerosos equipos alzarse con el trofeo desde su inauguración en la temporada 1971-1972. Este torneo, que reúne a equipos de toda Europa, es reconocido por su competitividad y por ser una plataforma donde los clubes demuestran su valía en el escenario continental. A continuación, presentamos una retrospectiva de los equipos que han sido campeones a lo largo de la historia del torneo.

Tottenham se convirtió en el más reciente campeón

Década de 1970: Inicios del torneo 1971-72: Tottenham Hotspur (Inglaterra)

1972-73: Liverpool (Inglaterra)

1973-74: Feyenoord (Países Bajos)

1974-75: Borussia Mönchengladbach (Alemania)

1975-76: Liverpool (Inglaterra)

1976-77: Juventus (Italia)

1977-78: PSV Eindhoven (Países Bajos)

1978-79: Borussia Mönchengladbach (Alemania) Década de 1980: Consolidación y expansión 1979-80: Eintracht Frankfurt (Alemania)

1980-81: Ipswich Town (Inglaterra)

1981-82: IFK Göteborg (Suecia)

1982-83: Anderlecht (Bélgica)

1983-84: Tottenham Hotspur (Inglaterra)

1984-85: Real Madrid (España)

1985-86: Real Madrid (España)

1986-87: IFK Göteborg (Suecia)

1987-88: Bayer Leverkusen (Alemania)

1988-89: Napoli (Italia)

Los Spurs fueron campeones después de 34 años

Década de 1990: Dominio italiano

1989-90: Juventus (Italia)

1990-91: Inter de Milán (Italia)

1991-92: Ajax (Países Bajos)

1992-93: Juventus (Italia)

1993-94: Inter de Milán (Italia)

1994-95: Parma (Italia)

1995-96: Bayern Múnich (Alemania)

1996-97: Schalke 04 (Alemania)

1997-98: Inter de Milán (Italia)

1998-99: Parma (Italia) Década de 2000: Variedad y nuevas potencias 1999-2000: Galatasaray (Turquía)

2000-01: Liverpool (Inglaterra)

2001-02: Feyenoord (Países Bajos)

2002-03: Porto (Portugal)

2003-04: Valencia (España)

2004-05: CSKA Moscú (Rusia)

2005-06: Sevilla (España)

2006-07: Sevilla (España)

2007-08: Zenit San Petersburgo (Rusia)

2008-09: Shakhtar Donetsk (Ucrania)

Tottenham es el nuevo campeón de la Europa League

Década de 2010: Dominio español 2009-10: Atlético de Madrid (España)

2010-11: Porto (Portugal)

2011-12: Atlético de Madrid (España)

2012-13: Chelsea (Inglaterra)

2013-14: Sevilla (España)

2014-15: Sevilla (España)

2015-16: Sevilla (España)

2016-17: Manchester United (Inglaterra)

2017-18: Atlético de Madrid (España)

2018-19: Chelsea (Inglaterra)

Década de 2020: Continuación del legado 2019-20: Sevilla (España)

2020-21: Villarreal (España)

2021-22: Eintracht Frankfurt (Alemania)

2022-23: Sevilla (España)

2023-24: Atalanta (Italia)

2024-25: Tottenham (Inglaterra)

2025-26: Aston Villa (Inglaterra) Sevilla es el equipo con más títulos en la historia del torneo, consolidándose como una verdadera potencia en la Europa League con siete campeonatos. Equipos como el Liverpool, Inter de Milán y Atlético de Madrid también han dejado su marca en la competición, demostrando la diversidad y la riqueza de talento en el futbol europeo. Mientras que Aston Villa ganó su primera corona al vencer este año a Friburgo.