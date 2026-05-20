Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

UEFA Europa League: Todos los campeones en la historia del torneo

Trofeo de la Europa League| AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:30 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Los Spurs es el primer título bajo la nueva denominación

La UEFA Europa League, anteriormente conocida como la Copa de la UEFA, ha visto a numerosos equipos alzarse con el trofeo desde su inauguración en la temporada 1971-1972. Este torneo, que reúne a equipos de toda Europa, es reconocido por su competitividad y por ser una plataforma donde los clubes demuestran su valía en el escenario continental. A continuación, presentamos una retrospectiva de los equipos que han sido campeones a lo largo de la historia del torneo.

Tottenham se convirtió en el más reciente campeón

Década de 1970: Inicios del torneo

  •  1971-72: Tottenham Hotspur (Inglaterra)
  • 1972-73: Liverpool (Inglaterra)
  • 1973-74: Feyenoord (Países Bajos)
  • 1974-75: Borussia Mönchengladbach (Alemania)
  • 1975-76: Liverpool (Inglaterra)
  • 1976-77: Juventus (Italia)
  • 1977-78: PSV Eindhoven (Países Bajos)
  • 1978-79: Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Década de 1980: Consolidación y expansión

  •  1979-80: Eintracht Frankfurt (Alemania)
  • 1980-81: Ipswich Town (Inglaterra)
  • 1981-82: IFK Göteborg (Suecia)
  • 1982-83: Anderlecht (Bélgica)
  • 1983-84: Tottenham Hotspur (Inglaterra)
  • 1984-85: Real Madrid (España)
  • 1985-86: Real Madrid (España)
  • 1986-87: IFK Göteborg (Suecia)
  • 1987-88: Bayer Leverkusen (Alemania)
  • 1988-89: Napoli (Italia)
Los Spurs fueron campeones después de 34 años

  • Década de 1990: Dominio italiano

  •  1989-90: Juventus (Italia)
  • 1990-91: Inter de Milán (Italia)
  • 1991-92: Ajax (Países Bajos)
  • 1992-93: Juventus (Italia)
  • 1993-94: Inter de Milán (Italia)
  • 1994-95: Parma (Italia)
  • 1995-96: Bayern Múnich (Alemania)
  • 1996-97: Schalke 04 (Alemania)
  • 1997-98: Inter de Milán (Italia)
  • 1998-99: Parma (Italia)

Década de 2000: Variedad y nuevas potencias

  •  1999-2000: Galatasaray (Turquía)
  • 2000-01: Liverpool (Inglaterra)
  • 2001-02: Feyenoord (Países Bajos)
  • 2002-03: Porto (Portugal)
  • 2003-04: Valencia (España)
  • 2004-05: CSKA Moscú (Rusia)
  • 2005-06: Sevilla (España)
  • 2006-07: Sevilla (España)
  • 2007-08: Zenit San Petersburgo (Rusia)
  • 2008-09: Shakhtar Donetsk (Ucrania)
Tottenham es el nuevo campeón de la Europa League

Década de 2010: Dominio español

  •  2009-10: Atlético de Madrid (España)

  • 2010-11: Porto (Portugal)

  • 2011-12: Atlético de Madrid (España)

  • 2012-13: Chelsea (Inglaterra)

  • 2013-14: Sevilla (España)

  • 2014-15: Sevilla (España)

  • 2015-16: Sevilla (España)

  • 2016-17: Manchester United (Inglaterra)

  • 2017-18: Atlético de Madrid (España)

  • 2018-19: Chelsea (Inglaterra)

Década de 2020: Continuación del legado

  •  2019-20: Sevilla (España)

  • 2020-21: Villarreal (España)

  • 2021-22: Eintracht Frankfurt (Alemania)

  • 2022-23: Sevilla (España)

  • 2023-24: Atalanta (Italia)

  • 2024-25: Tottenham (Inglaterra)

  • 2025-26: Aston Villa (Inglaterra)

Sevilla es el equipo con más títulos en la historia del torneo, consolidándose como una verdadera potencia en la Europa League con siete campeonatos. Equipos como el Liverpool, Inter de Milán y Atlético de Madrid también han dejado su marca en la competición, demostrando la diversidad y la riqueza de talento en el futbol europeo. Mientras que Aston Villa ganó su primera corona al vencer este año a Friburgo. 

Jugadores de Aston Villa en celebración en la Final de Europa League contra Friburgo | AP
Jugadores de Aston Villa en celebración en la Final de Europa League contra Friburgo | AP
Lo Último
17:49 John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants
17:47 México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir
17:25 Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas
17:23 ¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027
17:18 ¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX
17:02 ¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME
17:02 ¡Realeza en Estambul! Príncipe William presente en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League
17:00 Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:57 DÍA DE MEDIOS: reacciones EN VIVO de PUMAS
16:54 Inversores mexicanos se retiran y ponen en riesgo la compra del Sevilla encabezada por Sergio Ramos