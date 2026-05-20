Cruz Azul definirá la Final del Clausura 2026 con la ventaja de no haber perdido en CU por cuatro años

Cruz Azul tiene una fortalece en CU. La Final de Vuelta del Clausura 2026 cerrará en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas. Más allá de que La Máquina será visitante en el duelo definitivo, la realidad es que en lo deportivo no es una desventaja. En el Estadio Olímpico Universitario, el equipo cementero acumula cuatro años sin perder en casi 30 juegos jugados en ese recinto.

Al terminar en primer lugar, Universidad Nacional tiene la ventaja de disputar el encuentro de Vuelta en su estadio. Sin embargo, el Estadio Olímpico Universitario ha sido una fortaleza para su próximo rival por el título, Cruz Azul. En dicho recinto, el conjunto celeste acumula casi 30 partidos sin perder, un récord histórico para el inmueble de Ciudad Universitaria.

Cruz Azul se muda al Estadio Olímpico Universitario de manera provisional | IMAGO7

Cabe recordar que durante todo el 2025, Cruz Azul jugó de local en CU tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup. Esto se debió a que tuvieron que salir del Estadio Azteca debido a los trabajos de remodelación de cara a la Copa del Mundo 2026. Ante esto, los celestes fueron locales durante todo el año en el Estadio Olímpico Universitario.

Durante su estancia, Cruz Azul no perdió en Ciudad Universitaria en todo 2025. Aunado a esto, La Máquina arrastraba múltiples encuentros sin caer ante Pumas como visitantes. Con este acumulado, el cuadro cementero ya tiene 29 partidos sin perder en CU, récord histórico del inmueble. Incluso, la última derrota de los celestes en ese estadio se remonta a más de cinco años atrás.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul perdió en el Estadio Olímpico Universitario?

Mosaico de Cruz Azul en CU | MEXSPORT

Con estos 29 partidos sin perder en CU, Cruz Azul mantiene una racha de cinco años sin perder ahí. Incluso, su última derrota en dicho recinto ni siquiera fue en Liga MX, ya que se dio en la CONCACAF Champions Cup de 2022, la cual fue clave para que fueran eliminados en esa instancia del certamen.

La última derrota cementera en ese escenario ocurrió el 5 de abril de 2022, cuando cayó en la Ida de las Semifinales de la Concachampions. En aquel juego, Cruz Azul cayó 2-1 tras el doblete de Juan Dinneno por parte de Pumas. Desde ese entonces, La Máquina no pierde en CU. Sin embargo, su racha en Liga MX sin caer en el Olímpico Universitario sigue vigente.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul perdió en el Estadio Olímpico Universitario en Liga MX?

Cruz Azul tiene cinco años sin perder en el Estadio Olímpico Universitario con partidos en todas las competiciones. Sin embargo, si solo se toman en cuenta los partidos de la Liga MX, esta marca crece, ya que estarían cerca de llegar a los seis años.

El último descalabro de La Máquina en CU durante un juego de Liga MX fue en el Apertura 2021. En la última Jornada de la fecha regular de dicho torneo, La Máquina cayó 4-3 ante Pumas. En aquel encuentro, los celestes tenían una ventaja de 1-3 al medio tiempo, la cual dejaron ir en la segunda mitad y terminaron el juego con el marcador en contra.

Cruz Azul no sabe lo que es perder en el Olímpico Universitario | MEXSPORT

Cruz Azul, último equipo campeón en el Estadio Olímpico Universitario

Aunado a este invicto de Cruz Azul, también se le añade que es el último equipo campeón en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas arrastra una sequía de 15 años sin título, la cual le ha impedido levantar un trofeo en su casa durante este lapso. Incluso, la última vez que fueron campeones fue en el Clausura 2011 que le ganaron a Morelia en CU.