Chivas Femenil se salva de milagro y saca empate ante Rayadas

Rayadas de Monterrey se cansaron de fallar en la primera parte y firmaron una agridulce empate sin anotaciones ante una Chivas que poco presentaron en el ataque y solo con disparos de larga distancia amedrentaron la cabaña rival en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Rayadas se cansó de tocar la puerta

Jermaine Seoposenwe empezaría con su festín de insinuaciones sobre el arco rival, al minuto 18 pondría el primer aviso desde media distancia; pero, el esférico termina desviado, en la primera de peligro de Rayadas que acechaban.

Al 20’ la sudafricana se metía hasta el área chica; pero, antes aparece el banderín de fuera de juego; seis minutos más tarde Restrepo sacaba un zapatazo y Blanca Félix manoteaba el esférico que se estrellaba en el larguero.

Jermaine Seoposenwe l IMAGO7

Seoposenwe se equivocaba, tras buscar conectar con compañera dentro del área, en el pase final y Rayadas se perdía otra oportunidad, el agobio era bastante sobre el marco de Chivas en la primera media hora, pero el gol no llegaba.

Al minuto 32 Lucía García empalmaba de volea el esférico y mandó el esférico por un lado del marco de Blanca Félix; Rayadas sigue avisando en la puerta rojiblanca. La africana Seoposenwe en el centro del área desde la banda de la derecha y de primera impactaba para que pasara cerca del palo izquierdo de Félix.

Empate entre Rayadas y Chivas l IMAGO7

Seoposenwe otra vez aparece en el área, tras un tiro libre, y de primera conectaba aprovechando un rebote que mandaba por encima del larguero de Blanca Félix. Finalmente, tras el agregado la silbante manda a todas al vestidor con el 0-0.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Para la parte complementaria el partido se mantendría estancado sin jugadas claras en el marco rival; Rayadas y Chivas mantienen el 0-0 hasta los 20 minutos del segundo tiempo. Al 69’ Chivas aprovechó el balón parado tras una falta por la punta del área grande del sector derecho; sin embargo, Jaramillo decide ir directo y se va por un lado del arco.

En los últimos suspiros Chivas intentaría sacar los tres puntos, Jaramilla se sacaba un chispazo desde tres cuartos de campo y el balón termina exigiendo a la guardameta para mandar a tiro de esquina y la presión grecia con destellos.

Rayadas vs Chivas Femenil l IMAGO7