¡’Unos genios’! Hormiga González se deshace en elogios con delanteros de la Selección Mexicana

La Hormiga González ya se encuentra con miras a la próxima Copa del Mundo; el atacante del rebaño habló lo que se vendrá en el Tri, especialmente resaltado las cualidades que ha visto en sus compañeros en la parte del atacante entre ellos; Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Guillermo Martínez.

¿Qué dijo la Hormiga González?

El jugador de las Chivas resaltó sus admiración por cada seleccionado empezando con Julián Quiñones: "A Quiñones a mí no me ha tocado tenerlo de compañero, solo de rival y de rival ya decía, no, está ... y ahora tenerlo de compañero se me hace un jugador espectacular”, mencionó en entrevista con TUDN.

Julián Quiñones previo al partido entre México y Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT

Mientras tanto, sobre Raúl Jiménez indicó que se llevó una sorpresa de él debido a su forma de arroparlo cuando inició su camino en el Tri: "Raúl muy bien, me llevé una grata sorpresa porque es Raúl Jiménez y llegó y me trató como si yo hubiera tenido mucho tiempo ahí.”

Asimismo aseguró que la primera experiencia con Guillermo Martínez fue buena y se llevaron muy bien: “"Memote también muy agradecido con él porque este tiempo que me tocó conocerlo en la convocatoria ante Islandia, que jugamos esta Fecha FIFA, también me llevé muy bien con él, entonces muy feliz de que lo hayan convocado para aprenderle muchas cosas porque se me hace un Nueve muy bueno, físicamente te cubre muy bien los balones.”

Finalmente, lamentó que hasta el momento no haya podido compartir concentración con Santiago Giménez: "Quiero tener la oportunidad de conocer a Santi porque quiero aprenderle mucho a él, no me ha tocado la fortuna de conocerlo porque no ha podido ir a las Fechas FIFA y espero ya poder conocerlo".

Guillermo Martínez en partido con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Quién es la inspiración de la Hormiga González?

Armando González también reveló sobre quién es su goleador mexicano que lo inspira: “Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas, quisiera ser como él. Quiero lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo.”

“Santiago Giménez es uno de los delanteros que tengo como referencia porque ha hecho una gran carrera. Raúl Jiménez me ha tratado bien en el tiempo que conviví con él o con el Memote Martínez me llevó bien. Con ellos aprendo mucho de cómo cubrir la pelota o rematar”, resaltó el atacante.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7