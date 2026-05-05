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Futbol

Dani Alves reaparece en el Estadio Metropolitano durante una predicación masiva

Dani Alves durante una predicación | INSTAGRAM: @danialves
Dani Alves durante una predicación | INSTAGRAM: @danialves
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:24 - 05 mayo 2026
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Un año después de que quedó en libertad por el caso de violación, el brasileño se presentó en un evento multitudinario

Un año de libertad y tan cerca de Dios. Han pasado 13 meses y nueve días desde que Dani Alves pagó la fianza que le permitió salir de la cárcel tras ser condenado por violación a una mujer en una discoteca en Barcelona. Sin embargo, el exjugador ha dejado ese momento en el pasado y ahora se dedica a predicar la palabra de Dios.

Luego de su salida de la cárcel, en un caso que terminó manchado por las inconsistencias y en el cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolvió al brasileño a pesar de las pruebas en su contra, Alves mantuvo un perfil bajo y alejado del foco mediático. No obstante, desde diciembre de 2025 volvió a la vida pública con la compra del Sporting Clube de São João de Ver, en la Tercera División de Portgual.

Dani Alves durante una predicación | INSTAGRAM: @danialves
Dani Alves durante una predicación | INSTAGRAM: @danialves

De igual forma, por medio de redes sociales dio a conocer su vinculación con la vida religiosa y comenzó a participar activamente en la iglesia Elim de Girona y otros foros religiosos. El exjugador de clubes como Pumas, Juventus y Barcelona se convirtió en un predicador y este fin de semana se volvió viral por un evento en el Estadio Metropolitano de Atlético de Madrid.

Dani Alves predicó la palabra de Dios en Madrid

En el evento participaron diversas personalidades evangélicas como BeBe Winans, de Estados Unidos; Marcos Brunet, de Argentina; Débora Romo, de México; el español Kike Pavón; y MOG Music, de Ghana. Sin embargo, quien se llevó los reflectores fue Dani Alves, con un discurso sobre la transformación personal en medio de una especie de trance.

Dani Alves reapareció como pastor en su iglesia | CAPTURA DE PANTALLA
Dani Alves reapareció como pastor en su iglesia | CAPTURA DE PANTALLA

“Cristo me ha hecho libre. Me impresiona el poder de Cristo Jesús porque cuando él toca tu vida, tu vida nunca será la misma”, dijo el brasileño en su intervención, en la cual además minimizó lo ocurrido con su denuncia por agresión sexual y aseguró que su cárcel no fue el tiempo detenido por esta acusación, sino que estuvo "40 años" en prisión por no conocer a Cristo.

"Yo estuve detenido 40 años precisamente. Pero en la prisión, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en sus vidas, cuáles son las prisiones que ustedes están afrontando, pero yo estoy aquí para decir que hoy Cristo romperá estas prisiones, derrocará estos muros y romperá estas cadenas", añadió el brasileño.

¿Qué pasó con el caso de violación contra Dani Alves?

Fue el 25 de marzo de 2025 que el exfutbolista quedó libre tras pagar su fianza y tres días más tarde la condena fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Alves quedó absuelto. El argumento fue "falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante", lo cual comprometía el relato.

A pesar de que la Fiscalía solicitó que la resolución se declarara nula y se condenara a Alves por el delito de agresión sexual, el caso no se retomó. Desde entonces, Alves ha retomado su vida lejos de las canchas, e incluso retomó su relación con Joana Sanz, con quien recientemente tuvo a su primer bebé.

Dani Alves con Joana Sanz | INSTAGRAM @danialves
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